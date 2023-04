«Ottosen går i ring»

Espen Ottosen publiserte en kommentar hvor han gikk i rette med «teologer» som har ment at det finnes bibeltekster med gudsbilder som fremstår som umoralske. Jeg har pekt på at det finnes tekster der jeg tror selv Ottosen vanskelig kan forsvare gudsbildenes moralitet. Derfor, sier jeg, er det bedre å finne andre måter å lese bibeltekstene på enn de han foreskriver.

Ottosen kvitterer med å tilskrive meg intensjoner som ikke finnes i min tekst. Dessverre tar han ikke bryet med å forklare hvordan han vil «forsvare» for eksempel dødsstraff i bibelske lover som moralsk rett. Det spørsmålet er ifølge ham for komplisert for et leserinnlegg.

Terje Stordalen Det synspunktet at Bibelen inneholder tekster med ulik gyldighet burde ikke overraske noen, skriver Terje Stordalen. Han er professor på Det teologiske fakultet ved UiO. (Mathias H. Eidberg/ TF-UiO)

Tekster med ulik gyldighet

Det synspunktet at Bibelen inneholder tekster med ulik gyldighet burde ikke overraske noen. Det finnes allerede i Luthers forståelse av Kristus som Skriftens sentrum, og behovet for kritisk lesning klinger med for eksempel i reformatorens omtale av spesifikke bibelbøker eller i hans refleksjoner om den skjulte og den åpenbarte Gud. Kritisk vurdering av bibelske teksters teologi og gudsbilder har en lang og sterk tradisjon i luthersk og norsk teologi.

Ottosen gjør ikke rede for hvordan han kommer til rette med vanskelige gudsbilder, og han klargjør ikke hvilken rolle menneskets moralske kompass legitimt kan spille i den prosessen

Det som faller Ottosen tyngst for brystet er at jeg mener at en slik kritikk må støtte seg «også på den moralitet og livserkjennelse som jeg har som menneske, før og utenom Bibelen». For Ottosen er dette selve frafallet. Akkurat det er litt underlig, ettersom han selv skrev at «Også uten Bibelen vet jeg noe om forskjellen på godt og vondt.»

Det synspunktet at Bibelen inneholder tekster med ulik gyldighet burde ikke overraske noen

Tilbake til utgangspunktet

Kort sagt: Ottosen gjør ikke rede for hvordan han kommer til rette med vanskelige gudsbilder, og han klargjør ikke hvilken rolle menneskets moralske kompass legitimt kan spille i den prosessen. I grunnen går han bare i ring tilbake til sitt utgangspunkt uten seriøs vurdering av motargumenter.

Vi «teologer» som får tildelt merkelapper av Ottosen, lever sikkert greit med det. Jeg tror Vårt Lands lesere forstår at kritisk lesning av bibelske tekster kan være med på nettopp å klargjøre bibeltekstenes autoritet og deres rolle som kilde og norm for kristen teologi.

[ Hallvard Hole: «Jeanrond byr på kjente slagord, men går ikke selv inn på de viktige spørsmålene» ]