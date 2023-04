«Vi kan ikke snakke om bare den tradisjonelle kjernefamilien»

Nær halvparten av Norges voksne befolkning lever som enslig eller som enslig forsørger. Ut fra den situasjonen kan vi ikke som samfunn snakke om familie som bare den tradisjonelle kjernefamilien. Det eldgamle idealet er ikke den eneste form for samliv, familieliv eller sosial enhet. Det er uklokt å underkjenne realitetene.

Jørn Brynstad (Privat)

KrF sine grunnverdier er definert som menneskesyn (menneskeverd), nestekjærlighet og forvalteransvar. Det blir pompøs retorikk dersom vi i holdninger og politikk ikke viser respekt for enkeltindivider og mangfold. En hovedsak må være å inkludere - ikke ekskludere – mennesker i en annen livssituasjon, familiesituasjon, kultur og legning.

KrF skal ikke styres av ekskluderende kristenkonservatisme

Har manglet nødvendig forståelse

KrF har i noen sammenhenger manglet nødvendig forståelse i møte med menneskers utfordringer. KrF skal per definisjon være det partiet som gir plass og tillit til de som har utfordringer. KrF skal ha mål om å virke samlende. Vise raushet, og kanskje til og med aksept, for det vi ikke evner å forstå selv. KrF skal ikke styres av ekskluderende kristenkonservatisme.

Det kan gjelde enkeltindivider eller grupper som utsettes for stigmatisering og forsøk på utenforskap. Dette samfunnssynet, og denne forståelsen av inkludering, er for meg menneskeverd og nestekjærlighet.

Vi skal ikke velge rødt eller blått, men se på den enkelte saken og diskutere og beslutte ut fra kunnskap, omsorg og forståelse

KrF skal stå i sentrum

I min ideelle verden skal KrF være som en katalysator som bidrar til samlende løsninger. KrF skal stå i sentrum, se både til venstre og høyre for gode løsninger. Vi skal ikke velge rødt eller blått, men se på den enkelte saken og diskutere og beslutte ut fra kunnskap, omsorg og forståelse.

For meg er det dette KrF skal tenke forvalteransvar ut fra. Vi trenger ikke at dogmatiske og utdaterte løsninger og holdninger holder velgerne vekk fra KrF slik situasjonen er i dag. Tvert imot trenger vi at de mer humane holdningene og strømningene vinner fram.

Vi trenger et sterkt moderne KrF for å kunne ta vare på alle, den enkelte familien, enten de er én eller fem. Vi trenger at velgerne opplever at KrF «ser deg»!

