«Abortloven har betydning for antall aborter»

I den internasjonale forskningslitteraturen er bildet sammensatt, ikke minst fordi det finnes mange typer restriksjoner, og fordi forholdene som påvirker beslutninger om svangerskapsavbrudd varierer fra land til land. Men det finnes nok av studier i anerkjente tidsskrifter som viser at restriksjoner både kan redusere aborttallene og øke fødselstallene. Eksempler er Johanna Laheys analyse av restriksjoner i USA på siste del av 1900-tallet (Lahey, 2014, Demography), Grace Arnolds effektstudie av strengere reguleringer av abortklinikker (Arnold 2018, Journal of Population Economics), og Chevrettes analyse av restriksjoner for amerikanske tenåringer (Chevrette m.fl., 2015, Journal of Pediatric and Adolescent Gynecology).

Øverst f.v.: Jorunn Gleditsch Lossius, 1. vara til Stortinget, Agder KrF, Kristin Brennhaug, leder, Øygarden KrF. Nederst f.v.: Magne Supphellen, sentralstyremedlem i KrF, Ragnhild Helena Aadland Høen, fylkesstyret, Oslo KrF, Ingvill Blom, førstekandidat til kommunevalget, Øygarden KrF . (privat)

Noen studier på området er lite relevante for norske forhold, men forskningen viser uansett at det ikke er grunnlag for en generell påstand om at loven ikke har betydning for aborttallene. I tillegg er det et viktig poeng at det finnes en rekke aktuelle endringer i loven som vil kunne styrke fosterets rettsvern, men som foreløpig ikke er adressert i forskningslitteraturen, eksempelvis:

Endringer i abortlovens formålsparagraf , slik at den tydelig anerkjenner fosterets menneskeverd og peker på spenningen mellom fosterets og morens selvbestemmelse. Dette vil kunne påvirke tolkningen av loven, samfunnsdebatten og derved holdningene til abort.

, slik at den tydelig anerkjenner fosterets menneskeverd og peker på spenningen mellom fosterets og morens selvbestemmelse. Dette vil kunne påvirke tolkningen av loven, samfunnsdebatten og derved holdningene til abort. Obligatorisk rådgiving . Internasjonale studier viser at en betydelig andel angrer på aborter (8-20%). Et forsiktig anslag på 10% betyr at 1000 kvinner i Norge hvert år tar dette valget og angrer i ettertid. Rådgiving vil gi mer informerte beslutninger og færre som angrer.

. Internasjonale studier viser at en betydelig andel angrer på aborter (8-20%). Et forsiktig anslag på 10% betyr at 1000 kvinner i Norge hvert år tar dette valget og angrer i ettertid. Rådgiving vil gi mer informerte beslutninger og færre som angrer. Nemnd-kriterier som bedre ivaretar fosterets menneskeverd. Slike kriterier vil kunne gi færre aborter etter uke 12.

Som politikere må vi gjøre det vi kan for å redusere aborttallene. Fosteret er et menneskeliv med menneskeverd, men er i dag helt uten rettsvern før uke 12. I rekken av aktuelle tiltak må vi også se på loven, fordi den har betydning. Målsettingen om reduksjon i aborttallene er også en klar føring i mandatet til det regjeringsoppnevnte utvalget som for tiden vurderer abortloven i Norge. Derfor må utvalget se nøye på aktuelle endringer i loven som kan bidra til å redusere aborttallene.

Ingvill Blom, førstekandidat til kommunevalget, Øygarden KrF

Kristin Brennhaug, leder, Øygarden KrF

Ragnhild Helena Aadland Høen, fylkesstyremedlem, Oslo KrF

Jorunn Gleditsch Lossius, 1. vara til Stortinget, Agder KrF

Magne Supphellen, sentralstyremedlem i KrF