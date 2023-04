«Relotius-affæren gir oss tre advarsler»

En februardag i 2017 gikk den prisbelønte tyske journalisten Claas Relotius av bussen i den lille byen Fergus Falls i Minnesota. Til tross for sin unge alder hadde 31-åringen allerede fått status som den tyske reportasjejournalistikkens nye Wunderkind. Han hadde vunnet det meste som var av relevante priser, og nå skulle han tilbringe tre uker på et sted som er «typisk for det landlige Amerika som gjorde Trump til president», for å finne ut av «hvem de nå er, de som bor der».

I sin reiseskildring skulle Relotius senere skrive at bussen til Fergus Falls tok ham gjennom en mørk skog, som ser ut som om det kan bo drager i. Like ved stasjonen, skriver han, er et skilt hvor det står «Welcome to Fergus Falls, home of damn good folks». På et annet skilt: «Mexicans go home».

Videre forteller Relotius om sitt møte med byens rådmann Andrew Bremseth, som bærer en 9 millimeter Beretta på jobb – men som aldri har «vært sammen med en kvinne», og heller aldri sett havet. Filmen «American Sniper» går fortsatt går på kino i denne patriotiske småbyen, hele to år etter premieren. Relotius forteller om sine møter med en kar som jobber i den lokale gruven, som aldri får vasket kullsoten av hendene. Og så videre.

I sum er det et fengslende portrett av en ekte, amerikansk småby. Men det er ett problem: Alt er løgn.

Det eneste som stemmer

Fergus Falls ligger på prærien. Her finnes ingen mørk skog – hverken med eller uten drager. Slagordet som ønsker velkommen til byen, har Relotius diktet opp, det samme med skiltet som ber meksikanere pelle seg hjem. Byens rådmann bærer ikke våpen, og på Facebook ligger et bilde av ham og samboeren på stranda. «American Sniper» ble tatt av plakaten etter én måned og tre dager på byens kino.

En rekke av menneskene Relotius forteller om i Der Spiegel-artikkelen «In einer kleinen Stadt», både gruvearbeideren med de møkkete nevene og andre, finnes simpelthen ikke – de er like fiktive som romankarakterene i Stephen King-romanen Relotius lånte artikkelens navn fra.

Det eneste som stemmer, er befolkningstallet, den årlige gjennomsnittstemperaturen, og noen ting et barn kunne googlet seg fram til. Resten er feil. Det skriver to av byens innbyggere, Michele Anderson og Jake Krohn, i en gjennomgang på nettstedet Medium.com, hvor de peker på elleve åpenbare feil i artikkelen. Michele er en venn av meg fra studietiden, og har en sentral rolle i dokumentarfilmen «Inventing Truth – The Relotius Affair», hvor den tyske filmskaperen Daniel Andreas Sager ruller opp skandalen som førte til at Claas Relotius mistet jobben i Der Spiegel i 2018. Filmen hadde premiere på dokumentarfilmfestivalen i København i mars, og kan strømmes på Sky Showtime. I desember var det også premiere på «Spegelmannen» på Uppsala stadsteater, et teaterstykke om Relotius og Juan Moreno – den første journalistkollegaen som gikk ut mot ham.

For det viste seg å være mer. Mye mer. Og det handlet ofte om menneskelige skjebner som er langt mer alvorlige og tragiske enn dem han diktet opp i Fergus Falls. Det var fabrikkerte artikler om Syria, Guantanamo og om illegale immigranter på grensen mellom Mexico og Arizona, for å nevne noe.

Tre advarsler

En skal passe seg for å trekke brede konklusjoner på bakgrunn av helt ville historier, som den om Claas Relotius. Jeg mener likevel at Relotius-affæren, eller Spiegelgate, som den også har blitt hetende, gir oss tre advarsler.

Den første handler om det som på engelsk kalles confirmation bias, som handler om at vi er langt mer mottakelige for historier som bekrefter vårt syn på verden, enn de som utfordrer dem. I 2016 og 2017 var europeiske medier fulle av reportasjer som skulle «forklare hvem de er», disse amerikanerne som deler Donald Trumps visjon for Amerika. Jeg har skrevet noen av dem selv, og vet at det kan være fristende å dulte virkeligheten inn i vante spor, som vi vet skaper bilder i hodene til folk og får leserne til å nikke gjenkjennende. Relotius-affæren minner oss om at vi har en etisk forpliktelse til å motstå fristelsen, selv om det noen ganger innebærer at fortellingene tar mer kronglete veier enn vi skulle ønske.

Jeg tror det dypest sett handler om – og her ser jeg at jeg slår inn åpne dører, men ja – at ønsket om anerkjennelse kan bli en farlig drivkraft

Sagen was ist, står det i store bokstaver på veggen i det tyske magasinets lokaler. Fortell det som er. Relotius-affærens andre advarsel er å ikke la noen oppnå en status som fritar dem fra samme kontroll og ettersyn som alle andre.

Den tredje advarselen handler om det mest spennende spørsmålet: For hva i all verden er det som får noen til å gjøre noe slikt?

Det er ikke latskap, for bedraget krever mer enn å gjøre selve jobben. Relotius gikk faktisk rundt i Fergus Falls i en måned, han snakket med en mengde mennesker. Han kunne åpenbart skrive, så det er ingen grunn til å tro at han ikke skulle kunna stable en god og redelig artikkel på beina. Så hvorfor valgte han å ikke gjøre det? Jeg tror det dypest sett handler om – og her ser jeg at jeg slår inn åpne dører, men ja – at ønsket om anerkjennelse kan bli en farlig drivkraft.

Du kan bli det du vil

Relotius er fem år yngre enn meg, og vokste kanskje også opp i en kultur som formidlet at vi kunne bli det vi ville, og få til alt vi bestemte oss for å få til. Fint det. Men når alt dette potensialet vi har fått etter hvert skal gjøres om til meritter, er det fort gjort å sitte igjen med en følelse av å ikke ha lykkes godt nok, at en har skuslet bort mulighetene en har fått. Og kanskje enda verre: At andre skal tenke dette om deg. Som Claas Relotius selv sa til Der Spiegels interne granskere, etter han ble avslørt: Det handlet om frykten for å mislykkes.

For meg er det der hunden ligger begravet. Og slik minner Relotius-affæren oss på at vi ikke kan forvente av hverandre at vi presterer vårt beste hele tiden. Det må være greit å prestere på det jevne, og det må være lov å mislykkes.

Men bevares, vi trenger ikke synes synd på Claas Relotius. I januar kom nyheten om at han har fått ny jobb, som tekstforfatter i reklamebyrået Jung von Matt, som visstnok går for å være en bad boy i tysk reklamebransje. De vet i hvert fall å verdsette gode historier.

