«Jeg drømmer om et sant klimaarbeid for å verne jorda inntil Herren kommer»

Rettferdiggjørelse og fred med Gud et sentrale begrep i den kristne læren om frelse for den som tror. Men fred og rettferdighet er også nøkkelord i kristen vandel for å sikre menneskets verdi og rammer for godt og meningsfullt liv. Paulus beskriver for eksempel fred og rettferdighet som kjennetegn på Guds rike (Romerne 14, 17).

Å fremme rettferdighet og fred i verden er altså en kristen oppgave. Tradisjonelt blir dette utført ved at kirker forkynner evangeliet i alle land, for alle folk og på alle språk. Vanligvis tenker vi ikke på slik misjon som en politisk handling, men det kan diskuteres. Så kan vi spørre om kristne skal fremme fred og rettferdighet gjennom vanlig politisk virksomhet. Det mener jeg kristne kirker er kalt til. Det viktigste eksemplet på slik virksomhet er hvordan kristne en gang kjempet for å avskaffe slavehandel og slavehold.

David Sviland påstår i en gjestekommentar i Vårt Land 27. mars at kirkenes politiske virksomhet ikke gir kristen vekkelse. Spesielt mener han at klimaarbeid i Den norske kirke ikke gagner kristen vekst. Slik politisk virksomhet gir bare noen kirkegjengere litt bedre samvittighet, skriver han. Jeg er dypt uenig.

Som gammel meteorologiprofessor kjemper jeg for å løse klimakrisa og er takknemlig for å gjøre dette sammen med Den norske kirke

Viktig kamp mot urettferdighet

Selvsagt må kirkene arbeide for fred og rettferdighet selv om dette ikke fører til vekkelse. Det er Gud som gir vekst, og verdens kristne ber kontinuerlig: La riket ditt komme. Som gammel meteorologiprofessor kjemper jeg for å løse klimakrisa og er takknemlig for å gjøre dette sammen med Den norske kirke. Det er ikke «litt bedre samvittighet» som preger det mange med meg gjør, men kamp mot en urettferdighet som er i ferd med å bli den største noensinne. Dagens fattigste og fattige generasjoner som kommer etter oss påføres ufattelige lidelser fra grådige handlinger av verdens rikeste.

Det har i den siste tiden vært to bøker som har oppdatert meningene mine om klimakrisa. Det er Greta Thunbergs Klimabok, der hun blant annet redigerer artikler av kjente klimaforskere og klimajounalister om vår tids verste krise og hvor lite som blir gjort for å løse den. Hun er den som klarest profeterer om hva rike menneskers handlinger vil føre til. Den andre boka er Johannes’ openberring - Ein samtidsvisjon av Hans Johan Sagrusten.

Når jeg holder foredrag om klimakrisa, har jeg fått spørsmål om det står noe om den i Åpenbaringen. Da har jeg svart at jeg håper det, men at jeg ikke har tilstrekkelig kunnskap til å svare. Jeg har lenge ventet på en bok som den Sagrusten nå har skrevet. Han finner at disippelen Johannes varslet om klimakrisa og anslo hvor store ødeleggelsene vil bli på jorda. Det er ikke Gud som gir straff, lidelsene utløses av menneskers grådighet.

Jeg drømmer om at unge mennesker, som søker sannheten om klimakrisa, skal skal finne håpet i Guds store gjerninger for oss og hans planer om en ny jord

Drømmer om et sant klimaarbeid

I de siste tider skal gamle som meg ha drømmer. Jeg drømmer om at unge mennesker, som søker sannheten om klimakrisa, skal skal finne håpet i Guds store gjerninger for oss og hans planer om en ny jord, slik Johannes og Hans Johan Sagrusten beskriver hva som skal skje. Videre drømmer jeg om et sant klimaarbeid for å verne jorda inntil Herren kommer, den oppgaven menneskene har hatt siden Skapelsen. Jeg vil synge nr. 899 i salmeboka hver søndag, den mektige salmen av Eyvind Skeie, «Jeg tror på verdens forvandling, en tid, et sted, en gang».

Jeg foreslår at biskopene våre utarbeider et hyrdebrev om klimakrisa til tusenårsjubileet i 2024 for kristenretten på Moster. Denne retten bidrog til kristningen av Norge - vår viktigste vekkelse - og at slagordet «Med lov skal land bygges» preget politikken. Jeg ønsker meg et nytt slagord: «Med lov skal jorda vernes».

