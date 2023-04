Chopin-ekspressen og kommunismens jødeproblem

Den første lange jernbanelinjen i det russiske imperiet åpnet i 1845. Den gikk 330 km fra Warszawa til Sosnowiec ved grensen til det Det østerrikske keiserrike. Derfra kunne man reise videre med tog til Wien. Senere skulle togforbindelsen mellom Warszawa og Wien få kallenavnet Chopin-ekspressen, og under kommunismen ble dette en viktig forbindelse til Vesten for mange polakker.

3. oktober 1969 trykket VG en skildring fra kupeene på Chopin-ekspressen. Hver kveld samlet det seg nemlig en forsamling jøder på plattformen på Warsawas togstasjon for å gå ombord. De var så «heldige» at de hadde fått tillatelse til å forlate hjemlandet sitt. De polske jødene som VG snakket med på Chopin-ekspressen var fortvilte mennesker. De var blitt sparket fra jobbene sine, hånet på arbeidsplassen, forhørt og ydmyket av politiet. De var fratatt eiendeler, bolig og personlige papirer. Og de var fratatt statsborgerskapet sitt. Reisetillatelsene de fikk etter søknad gjorde det klart at de ikke lenger var polske. De var jøder, eller «sionister», som polske myndigheter kalte dem, og dermed kunne de ikke samtidig være polakker.

Vårt Land skrev også flere saker om forfølgelsene av de polske jødene under kommunistregimet. Avisen skrev at regimet i Polen «ser ut til å klare det ikke engang Hitlers tredje rike maktet, nemlig å rense landet for jøder.» (9.12. 1969, s. 4) Og avisen var, i likhet med andre norske aviser, klinkende klar på at dette var ren antisemittisme til tross for at polske myndigheter hardnakket hevdet at utrensningene «bare» handlet om antisionisme.

Ofre for kollektive anklager

«De polske jøder som knapt utgjør en promille av den polske befolkningen er i dag ofre for kollektive anklager. De som er jøder, eller av jødisk opprinnelse, kvinner, unge og gamle blir – i det de blir beskyldt for å være sionister – ofre for en typisk antisemittisme i Deres land som tross alt har en tusenårig jødisk tradisjon.» Dette var utdrag fra et brev skrevet i anledning minnedagen for befrielsen av Auschwitz 27. januar, som senere skulle bli den internasjonale holocaustdagen. Brevet ble sendt til Polens regjering fra fire nordmenn, blant annet den sentrale Arbeiderpartipolitikeren Halvard Lange. Flere norske aviser trykket brevet (f.eks. VG 11.02.1969). Samme brev ble sendt på en rekke språk, for det var resultat av et bredt europeisk initiativ. Flere hundre framstående europeiske politikere og intellektuelle kritiserte i sterke ordelag den polske utrenskningen av jødene.

Det polske kommunistpartiet kalte det en «antisionistisk» kampanje, men det var åpenbart at det var klassiske antisemittiske holdninger og praksiser som kom til uttrykk i Polen

Hva var årsakene til den antisemittiske politikken i Polen fra tidlig i 1968? Hele den kommunistiske blokken trappet opp antisionistiske kampanjer etter seksdagerskrigen mellom Israel og araberstatene sommeren 1967. Hånd i hånd med den utenrikspolitiske kampen mot staten Israel startet kampanjer mot jøder i flere kommunistiske land, deriblant Polen. Hat mot staten Israel ble til hat mot lokale jøder i Europa. Resultatet var forfølgelse, trakassering og summariske dommer i rettsvesenet. Det polske kommunistpartiet kalte det en «antisionistisk» kampanje, men det var åpenbart at det var klassiske antisemittiske holdninger og praksiser som kom til uttrykk i Polen, drøyt 20 år etter den andre verdenskrig og den nesten totale utslettelsen av landets jødiske befolkning. Kanskje man må skille mellom dype årsaker i polsk kultur (eller i europeisk kristen kultur om man vil) og utløsende årsaker i samtidens dramatiske internasjonale politiske kriser og konflikter.

Gjennomsyret offentligheten

Den antisemittiske heksejakten hadde støtte fra øverste hold. Polens leder Władysław Gomułka kalte jødene femtekolonister som ikke hadde noen rettmessig plass i landet. Polske medier flommet over av hatpropaganda, mens på arbeidsplasser og i det sivile samfunn, som i idrettsklubber, ble mange av Polens jøder offentlig hetset, utstøtt eller banket opp. Rundt 20 000 jøder forlot Polen som følge av landets antisionistiske kampanje. Både Danmark og Sverige tok imot 2500 jødiske flyktninger fra det kommunistiske Polen etter utrenskningene i 1968 og 1969, mens bare 25 fikk opphold i Norge.

Nært vennskap med araberstater og fiendskap mot Israel ble raskt til jødehat i lokale kontekster i kommunistiske land

En av disse flyktningene, en kvinne som hadde kommet seg til Danmark, ble portrettert i det norske ukebladet NÅ i 1970. (NÅ nr. 15, s. 34-35). Den anonyme polske kvinnen forklarer til bladet at hun som ung student to år tidligere var tvunget til å flykte. Hun sier blant annet om sine erfaringer: «Åpent fiendskap ble akseptert og praktisert, under dekke av uttrykket antisionisme.» Hun forklarer videre hvordan det polske kommunistpartiet fyrte opp under den antisemittiske stemningen, og hvordan de forsøkte å skjule ugjerningene sine bak absurde forestillinger om en sionistisk konspirasjon blant jødene i Polen.

Antisionismen var blitt et kodeord for antisemittisme i landene som var under Sovjets innflytelse. Nært vennskap med araberstater og fiendskap mot Israel ble raskt til jødehat i lokale kontekster i kommunistiske land. Hvis man ser nøye på hvordan norske aviser fra 1969 og 1970 dekket flyktningstrømmen fra det kommunistiske Polen, er det slående hvordan alle avfeide pratet om «antisionisme» som et tynt retorisk slør over en dypere antisemittisme. Norske medier lot seg med andre ord ikke føre bak lyset av polske myndigheters retorikk.

I kommunistisk analyse deles jøder i to typer: gode og dårlige. De dårlige var kosmopolitter, altså verdensborgere, et av de verste skjellsordene i sovjetkommunismens ideologiske vokabular

Passer ikke med kommunismen

I teorien passer ikke antisemittisme med marxisme-leninisme eller med andre former for moderne kommunisme, for den saks skyld. Sovjet hadde en selvforståelse som motpolen til fascisme og nazisme. Dermed måtte man avvise jødehat på et rent teoretisk plan. Men både i Sovjetunionen, i Polen, i Øst-Tyskland og Tsjekkoslovakia, var den offisielle doktrinen at sionismen var en fiende som måtte bekjempes med alle midler. I kommunistisk analyse deles jøder i to typer: gode og dårlige. De gode er arbeidere som er lojale mot land og parti, og toner ned sin jødiskhet kraftig. De dårlige var de såkalte «sionistene» som kanskje hadde kontakter med jødiske miljøer i utlandet, og kunne mistenkes for å støtte staten Israel. De dårlige var kosmopolitter, altså verdensborgere, et av de verste skjellsordene i sovjetkommunismens ideologiske vokabular.

En slik inndeling i gode og dårlige jøder er en absurd og kunstig kategorisering av mennesker. Den insisterer på at terrenget til alle tider må passe med et ideologisk kommunistisk kart. Men i tillegg fører en slik inndeling i gode og dårlige jøder til at det utvikler seg en dynamikk hvor stadig flere jøder mistenkes for å ha forbindelser og lojalitet til eksterne krefter, til global jødedom, til Israel og USA. Bevisbyrden for å framstå som en god jøde blir i praksis umulig. Resultatet kan bli mistenkeliggjøring, utstøting og utrensning, slik det skjedde i Polen. Dette er kommunismens jødeproblem.