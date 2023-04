På kommentarplass i Vårt Land melder også gjestekommentator David Sviland seg på i samtalen om vekkinga i Asbury. Innsteget hans er positivt, for Sviland vert nemleg både «glad og optimistisk over at eit kristent fenomen skaper begeistring både hos konservative Braut og ein liberalar» som han sjølv. Sjølv lever eg i håpet om at det er meir enn eitt kristent fenomen som kan skapa gjensidig gjenklang. Kommentaren hans er både ein kommentar til (det han ser som potensialet i) sjølve vekkinga, men inneheld samtidig ein kommentar til ein tidlegare artikkel eg skreiv.

[ «Ei god vaksine mot å polarisering er å la seg inspirere av ungdommane i Asbury» ]

Kjepphestar på luftetur

I iveren etter å ta eit sveip over vekkingslandskapet og debatten i kjølvatnet av denne, endar Sviland med sjølv å gjera det han skuldar meg for: «Dessverre klarer ikkje Braut å la vere å trekke inn sine eigne kjepphestar i kommentaren sin». Når du kritiserer andre for å lufta kjepphestane sine, er første bod å la dine eigne stå. Men her får også Svilands kjepphestar lufta seg i tur og orden: den trygge kløfta mellom underteikna som konservativ og han sjølv som liberal vert etablert innleiingsvis, og vidare følgjer meir spesifikk og heilt forventa kritikk av mi aktualisering av tematikken, punkt for punkt. Legg til eit godt gamaldags spark til Carl I. Hagen, og ein mild reprimande til Dnk, så har du det.

Sofie Braut, spaltist i Vårt Land og tidligere medlem i Stavanger bispedømmeråd. Her fotografert i hjemmet sitt like utenfor Bryne i Rogaland. (Caroline Teinum Gilje)

Eit bestemt bilete av vekking dukkar dessutan opp mellom linjene, nemleg av vekking som det ultimate ullteppet. Noko ein kan trekka over både vranglære og villfaring og seia: det spelar ingen rolle, no er det berre å lena seg tilbake i konfliktfri sone. Sviland vert bevega av «at dei unge i Asbury-vekkinga vender seg vekk frå den amerikanske støyen». Det er fint, men det har nett vore påske, og vi får minna om at både stiftaren av den kristne trua og dei næraste venene hans, aldri hadde privilegiet å sjå vekkingstider som ein mjuk divan der ein kunne ligga og lytta til fjern stridsgny. Dei fleste bøtte tvert i mot med livet på grunn av ei overveldande sanning som kjærleg tvang dei i kne, og gjorde alt anna underordna, til og med eige liv og eigen tryggleik.

Eg beundrar Asbury-leiarane sitt mot til å gjera vitnesbyrdet om Jesus og folks knefall for Guds sanning til eit udiskutabelt sentrum

Trygg tribuneplass

Sviland talar frå trygg tribuneplass, med kommentatorens vekselvis oppgitte og overberande stemme. Sjølv innrømmer eg glatt at eg ikkje ønskjer å vera «basarreferent» når eg skriv om vekkinga. Tvert imot er dette eit godt høve til å sjå heimlege konfliktar og tematikkar i nytt lys. Vi kan ikkje nøya oss med å gjera ryktet om Heilagandens verk andre stader til noko vi kan låna for å sleppa å snakka sanning inn i vår eigne miserable kyrkjesituasjon. Eg beundrar Asbury-leiarane sitt mot til å gjera vitnesbyrdet om Jesus og folks knefall for Guds sanning til eit udiskutabelt sentrum. I våre dagar er ei slik hending, heilt utan kjendisdyrking og konfliktstoff, noko heilt eineståande.

Men å kommentera vekkinga frå andre sida av havet, er ikkje det same som å ligga på kne og gråta over eigne synder midt i vekkingsvinden i Asbury. Vi treng å minna kvarandre om dei livgjevande sanningane i Guds ord mens vi grunnar over kva vekkinga kan bety her hos oss, og lengtar på ulikt vis etter å få tak i noko av det same.

[ Laget registrerte 90 omvendelser i fjor. – Ser helt klart en lengsel hos unge mennesker ]