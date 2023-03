«Kontrakter er noe som vanligvis inngås mellom to parter»

Emil André Erstad skrev om Høyres landsmøte og i den forbindelse også om «skatteflyktningane». Når han bruker Olav Thon som et av sine «sannhetsvitner» mot dem som har flyttet til Sveits kjenner han tydeligvis ikke til at Olav Thon gjennomførte sin «flytting til Sveits» allerede i 2013. Det vil si han overførte sitt personlige eierskap i Olav Thon Gruppen til en stiftelse som bærer hans navn. Siden formuesskatten er en personskatt vil forretningsvirksomheten i Thon-gruppen være skjermet mot formuesskatt i all forutsigbar fremtid, også etter at Olav Thon selv er borte.

Gunnar Strømme er mangeårig forretningsmann. (Per Eriksen/arkiv )

Jeg synes det er trist at det er noen av Norges fremste gründere og jobbskapere som nå flytter til Sveits. Noen vil si at det er for å slippe unna å delta i det norske «spleiselaget». Andre vil si at det er en nødvendighet for ikke å ramme bedriftene deres økonomisk, og dermed i noen tilfeller også arbeidsplassene.

Jeg betviler ikke at Willoch har sagt at alle nordmenn bør betale skatt til Norge, men det Erstad hopper elegant over er at Willoch uttalte seg lenge før Ap/Sp- regjeringen, med støtte fra SV, økte den reelle formuesskatten betydelig i forhold til det den var tidligere.

«Vestre, du ljuger», var overskriften på lederartikkelen i Finansavisen lørdag 25.03. Næringsminister Vestre har siste uken sagt at formuesskatten i prosent nå er lavere enn den var i 2013. Men det han behendig har latt være å nevne er at skatten på utbytte, som bedriftseiere må ta ut av bedriften for å betale formuesskatten, nå er vesentlig høyere enn i 2013. Det har også skjedd andre endringer i skattegrunnlaget.

Formuesskatten er en personskatt som må betales enten bedriften går med overskudd eller underskudd. Formuesskatten kan derfor uten tvil bidra til å svekke mange bedrifters soliditet, og den kan dermed også sette arbeidsplasser i fare. Det er ytterst få bedriftseiere som har nok penger personlig «på bok» til å betale formuesskatten med. Pengene må de ta ut fra bedriften. Og formuesskatten er en skatt som bare rammer eiere som bor i Norge.

Så snakker Støre om brudd på «samfunnskontrakten». Kontrakter er noe som vanligvis inngås mellom to parter. Det kan vel ikke være slik at bare den ene «kontraktsparten», staten, skal ha rett til å endre «kontrakts-bestemmelsene» underveis uten at den andre parten, norske eiere som bor i Norge, vurderer alternative løsninger? Med nesten 14.000 milliarder kroner i verdens største statlige investeringsfond må det være andre muligheter enn å beskatte eiere og risikotakere i næringslivet slik at noen velger å flytte ut for å få samme betingelser som det utenlandske eiere har i Norge.

Så vil det vise seg om resultatet av den økte formuesskatten, herunder bedriftseieres utflytting fra Norge, «skjuler ei ideologisk krise i Høgre», slik Erstad hevder. Det som virkelig er skummelt å tenke på er om neste generasjons utflyttede eiere vil være interessert i fortsatt å beholde sitt eierskap i norske bedrifter.