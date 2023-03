Knut Lundby (VL 15/3) og Finn Huseby (16/3) har reagert på min artikkel (VL 7/3) der jeg tok til orde for at prester ikke burde ta plassen fra lekfolk på lekfolkets lister til kirkevalget. Begge gir en pragmatisk begrunnelse for at dette burde være mulig. Begrunnelsen er at det bare er prester i aktiv tjeneste som har stemmerett og kan velges som representant for prestene.

Finn Huseby går lenger og knytter prestetjenesten til stillinger. Det undrer meg at Huseby ser bort fra det vi på practicum lærte om kirkerett: Etter vigslingen kan en prest foreta vielser, og forrette gudstjenester med dåp og nattverd uten å be om fullmakt fra biskopen. Lekfolk kan ikke gjøre dette. I tillegg blir prester utenfor fast stilling, nettopp fordi de er prester, bedt om å forrette i bisettelser og begravelser. Disse mulighetene handler ikke om at vi prester ved vigslingen har fått en «character indelebelis», en uutslettelig egenskap. Den handler ganske enkelt om at vigslingen til prester gir fullmakter og rettigheter lekfolk ikke har.

Trond Bakkevig er prest. (Erlend Berge)

Prester er prester

«Åpen folkekirke» har ført opp prester på lekfolkets lister. «Frimodig kirke» gjør det samme. Åpen folkekirke i Oslo har dessuten lansert en prest som leder av Kirkerådet. Det kan det føre til at alle øverste lederstillinger i Den norske kirke er besatt av prester.

Prester er prester så lenge de ikke frasier seg «kappe og krage». Når de ikke gjør det, betyr det at de ønsker å være prester med rett til å vie, forrette dåp og nattverd og kunne bli bedt om å påta seg bisettelser og begravelser. De har valgt å bli vigslet til prest og de velger fortsatt å være prester. I forholdet til kirkevalget er de ikke lekfolk, men prester som tar lekfolks plass på lekfolkets lister.

Mangler register

Den norske kirke kunne selv ha gitt et viktig bidrag til å unngå denne situasjonen om den hadde et register over hvem som er vigslet og hva de gjør. Det fraværende register og den sparsomme oppfølging av alle vigslede prester bidrar dessverre til manglende bevissthet om hva en prest er. I forhold til kirkevalget, kunne et register brukes som manntall. Prester kunne ha stemmerett på prester ved kirkevalget hvor bare prester i kirkelig stilling kan være kandidater. Vi andre har valgt å være prest, kan glede oss over det, og stemme.

Til slutt, til Lundby og Huseby: Ja, jeg tok feil. Det går ikke an å stryke kandidater på noen lister.