«Når noen av oss systematisk utestenges av fysiske eller sosiale barrierer, kan ikke fellesskapet bli helt»

Mellom 15 og 18 prosent av alle nordmenn har en funksjonsnedsettelse, og trolig gjelder det samme tallet Den norske kirke. Interesseorganisasjoner, forsknings- og kompetansemiljøer har over tid påpekt at funksjonshemmede opplever manglende ytringsarenaer i kirken. Derfor opprettes det nå et råd for personer med funksjonsnedsettelser i Den norske kirke.

Rådet skal dele sine erfaringer og historier fra et brukerperspektiver. Medlemmene skal også bidra med fagkunnskap om barrierer og foreslå løsninger. En viktig oppgave er å komme med innspill til konkrete saker som det jobbes med i kirken, slik at synspunkter og behov til funksjonshemmede blir tatt hensyn til, synliggjort og ivaretatt så tidlig som mulig i saksbehandlingen.

Kristin Gunleiksrud Raaum Kirkerådets leder, Kristin Gunleiksrud Raaum. (Giulia Troisi)

Landets største minoritet

Funksjonshemmede er landets største minoritet, men kanskje likevel den mest marginaliserte. En rapport fra Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM) fra i fjor beskriver «betydelige utfordringer for funksjonshemmedes ytringsfrihet i Norge». En av grunnene er manglende tilgang til ytringsarenaer og informasjon, samt usynliggjøring og negative holdninger. Jeg må ta inn over meg at dette også skjer i Den norske kirke. Og derfor gjør vi noe med dette nå.

Den norske kirke skal som andre samfunnsaktører innfri likestillings- og diskrimineringsloven, støtte opp under realiseringen av bærekraftsmålene og FN-konvensjonen om rettigheter for mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Hver dag er ansatte og frivillige i menigheter med på å bygge inkluderende felleskap, finne løsninger for tilrettelegging og møte alle mennesker med respekt og anerkjennelse.

Likevel ønsker jeg å lytte til mennesker med funksjonshemminger om at diskriminerende barrierer for deltakelse forekommer i Den norske kirke.

Kirkerådet, Kirkemøtet og Ungdommens kirkemøte har tidligere kommet med uttalelser og tydelige vedtak om menneskerettigheter, funksjonshemmedes rett til deltakelse og universell utforming. Dette er viktige vedtak, men det er fremdeles en lang vei å gå før likeverdig tilgjengelighet og tilhørighet er en selvfølge.

For at kirken skal være hel må hele mangfoldet av Guds barn ha likeverdig mulighet for tilhørighet, og derfor likeverdig tilgjengelighet til menighetsfellesskap på alle nivåer

Av alle og for alle

Som åpen og inkluderende folkekirke er vi kalt til å se at utilgjengelighet skaper problemer for enkeltpersoner, kirken og samfunnet.

Kirkenes verdensråd kom med det viktige dokumentet «Tilværelsens gave» i 2016. Her sies det tydelig: Kirken skal være av alle og for alle. Dette gjelder selvsagt også for Den norske kirke.

Kirken er Kristi kropp (1 Kor 12, 12-26). For at kirken skal være hel må hele mangfoldet av Guds barn ha likeverdig mulighet for tilhørighet, og derfor likeverdig tilgjengelighet til menighetsfellesskap på alle nivåer. Kristi kropp har mange lemmer med ulike gaver og oppgaver, store og små, og alle er nødvendige for at Kristi kropp skal være hel. I Efeserbrevet leser vi at Kristus kom for å rive ned skillene mellom oss. I ham er vi alle ett. Vi er alle del av samme fellesskap, samme kropp, Kristi kropp. Når noen av oss systematisk utestenges av fysiske eller sosiale barrierer, opprettholdes skillene mellom oss og fellesskapet kan ikke bli helt.

Sammen må vi fjerne fysiske og sosiale barrierer slik at alle kan delta i gudstjenester, kirkelige handlinger, undervisning og andre aktiviteter i kirken

Må jobbe sammen

For å oppnå dette må det kontinuerlig og systematisk arbeides for likeverdig tilgjengelighet og tilhørighet. Den norske kirke må sikre at alle som ønsker det kan delta og bidra i menighetens felleskap. For å oppnå dette trenger vi alle økt kompetanse og bevissthet om funksjonshemming, universell utforming og funksjonshemmedes barrierer i Den norske kirke. Sammen må vi fjerne fysiske og sosiale barrierer slik at alle kan delta i gudstjenester, kirkelige handlinger, undervisning og andre aktiviteter i kirken. Den norske kirke skal også være en arbeidsplass som fremmer likestilling, inkludering og mangfold.

Derfor trenger vi rådet for personer med funksjonsnedsettelser. Vi trenger denne strukturen for at mennesker med funksjonsnedsettelse kan dele sine erfaringer og fortelle hvor skoen trykker. Mennesker med funksjonsnedsettelser er en ressurs for kirken. Både på grunn av kompetanse og erfaring, men også fordi mange har nødvendige perspektiver på evangeliet, og hvordan det skal forkynnes til hele verden. Deres livserfaringer bidrar til å åpne kirkens budskap – for alle.

Paraplyorganisasjonen Disabled Peoples’ motto gjelder i kirken: «Ingenting om oss uten oss».

[ Var enige om råd for funksjonshemmede, men uenig om dets rolle ]