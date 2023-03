Seksuell vold mot kvinner blir brukt som våpen for terror, undertrykkelse og kontroll. Det er anslått at 35 % av alle kvinner over hele verden vil oppleve fysiske eller seksuelle overgrep i løpet av livet. Kampen mot dette er kvinnekamp.

Voldtekt som våpen

Tidligere i år fikk jeg møte kirurg og fredsprisvinner Denis Mukwege som arbeider med kjønnsbasert vold i Kongo. Han har spesialisert seg i å behandle kvinner som er blitt voldtatt, og er en av verdens ledende i hvordan behandle indre fysisk skade forårsaket av gruppevoldtekt. Hans beskrivelse av bruken av seksuell vold gjør virkelig inntrykk: Kvinnekroppene er en slagmark, voldtektene er et våpen og en metode å føre krig på. Han fortalte meg at hans yngste pasient kun var seks måneder gammel og den eldste var 80 år.

Det er helt forferdelig.

Det er ikke unikt for Kongo at seksuell vold brukes som våpen. FN rapporterte i høst at voldtekter er en del av russisk militærstrategi i Ukraina. De rapporterte flere hundre tilfeller av overgrep, og kvinner og barn som vitner om russiske soldater utstyrt med viagra. De grusomme handlingene er med andre ord kalkulerte og planlagte.

FNs rapportører forteller at ofrene for russiske soldaters voldtekter er mellom 4 og 82 år.

Seksuell og kjønnsbasert vold i humanitære kriser er et globalt problem, men det har vært dramatisk underkommunisert og kampen mot det kritisk underfinansiert. KrF i regjering prioriterte seksuell og kjønnsbasert vold som et satsningsområde i vår humanitære strategi. Det ble arrangert en konferanse om seksuell vold hvor vi brakte ofre for seksuell vold og eksperter sammen. Representanter fra over 100 land deltok, og det ble bevilget 1 milliard kroner til saken. FNs nye rapporter viser at kampen mot voldtekt som våpen må fortsette. Det internasjonale samfunnet må forbedre sin forebyggende innsats, gi bedre beskyttelse og bistand til overlevende og mennesker i fare, og arbeide for at mange flere av de ansvarlige for slike forbrytelser blir stilt for retten. Norge må fortsette å rette politisk oppmerksomhet til spørsmålet om seksuell og kjønnsbasert vold.

Voldtekt som våpen er billig, uhyggelig og uhyre effektivt

Global utfordring

Rundt 140 millioner mennesker har i dag behov for humanitær hjelp, og det anslås at 35 millioner av dem er kvinner og jenter i reproduktiv alder. Selv om kvinner er spesielt utsatt, utsettes også gutter og menn for denne typen forferdelige overgrep.

Nadia Murad, en ung jesidi-kvinne, vant Nobels fredspris sammen med Mukwege. Da IS erobret områder på Ninive-sletten i Irak ble hun, sammen med hundrevis andre jesidi-kvinner, tatt til fange. De ble sultet, slått, solgt som sex-slaver og tvangsgiftet. I etterkant har Nadia vært en modig talsperson for de som har overlevd overgrep.

Tildelingen av fredsprisen til Nadia Murad og Denis Mukwege belyste dette temaet. Voldtekt som våpen er billig, uhyggelig og uhyre effektivt.

Den tyske journalisten, Marta Hillers, skrev dette etter at sovjetiske soldater inntok Berlin i 1945: «Han har digre hender, og pusten hans lukter alkohol. Hjertet mitt dunker vilt. Jeg hvisker, trygler: Bare én, vær så snill, bare én. Gjerne Dem. Men kast ut de andre.»

Hillers beskriver trolig akkurat hvordan det var for bosniske kvinner som ble massevoldtatt under Balkan-krigen, for kvinnene som ble voldtatt under folkemordet i Rwanda og det som ukrainske kvinner utsettes for i dag.

Kampen mot seksualisert vold er en kvinnekamp. Vi skal fortsette å kjempe kampen mot seksuell og kjønnsbasert vold. Men det er ikke bare kvinner som skal kjempe den. Vi skal kjempe den sammen.

