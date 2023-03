Bispemøtet har fattet vedtak angående å bruke begrepet å «vigsle» prester til tjeneste og ikke «ordinere». Diakonen Eiliv Erikstein uttrykker glede over dette i Vårt Land og feirer med marsipankake (Vårt Land, 27.02.23).

Fagforbundet teologene unner alle våre gode diakonkolleger glede og marsipankakefeiring. Samtidig har vi et behov, siden Erikstein synes å tilsløre faktiske forhold, å komme med noen synspunkter på både vedtaket i bispemøtet og Eriksteins fremstilling av saken.

Også bispemøtets vedtak er noe tilslørende og utydelig. Ordbruken «ordinasjon» eller «vigsling» er ikke det vesentlige, men forståelsen av at det er snakk om vigsling til ulike oppgaver. Vi savner en dialog med oss som fagorganiserer tjenesten med ord og sakrament, før det vedtak fattes i en slik sak. Vi tenker at det ville vært klokt å fremheve diakonens særart og viktige rolle i vår kirke, ved å fokusere på diakonatets egenart og særpreg, heller enn å kjempe innbitt mot prestetjenestens særpreg.

Forskjell på tjenestene

Confessio Augustana (CA) er en vesentlig del av Den norske kirkes bekjennelsesskrift. Den forutsetter den vigslede (om en foretrekker denne ordbruken) tjeneste med ord og sakrament (prestetjenesten) som grunnleggende for kirkens eksistens. Det betyr ikke en nedvurdering av viktigheten av de andre vigslede stillingene. De har sitt særegne mandat og betydning.

I en luthersk kirke som Den norske kirke er det innstiftet en egen tjeneste med «å lære evangeliet og meddele sakramentene». Det er den tjeneste som blir omtalt som «det kirkelige embete» (CA art. 5). Til dette vigsles eller ordineres en til en spesiell tjeneste. Diakonatet er noe annet enn en vei til prestetjeneste. Vi skulle ønske at bispemøtet var tydeligere i kommunikasjonen på dette.

Vi tror kirken og den enkelte diakon, kateket og prest ville være bedre tjent med å løfte frem de ulike tjenestenes egenart, selvstendighet og viktighet. Hva er poenget å skulle ta diakonutdannelse, hvis det skal innebære det samme som å ta presteutdanning? Diakonutdanningen og profesjonen skal stå støtt på egne bein. Vi utfyller hverandre!

Kan skape dårlig arbeidsmiljø

I denne gjensidige annerkjennelsen av tjenestenes egenart, kan vi utfylle hverandre til beste til kirken og lokalmenighet. Ved en tilsløring av dette, risikerer en både at viktige sider ved kirkens oppdrag blir uteglemt, og samtidig blir det en kilde til forvirring rundt tjenestefullmakter, tjenesteordninger og tjenestenes særpreg og mandat. Da er veien åpen for dårlig arbeidsmiljø og konflikter lokalt. Det må vi for all del unngå. Det handler egentlig om at det er uheldig om det skapes forvirring omkring om det er snakk om samme tjeneste.

Vi tror både kirken og den enkelte diakon, kantor, kateket og prest ville være bedre tjent med å løfte frem de ulike tjenestenes egenart som viktige for kirkens oppdrag enn å viske ut de ulike tjenestenes egenart for så å konkurrere mot hverandre. Ved å løfte hverandres tjeneste frem uten å tilsløre tjenestenes egenart, gis det god grunn til å feire med marsipankake. Dette er etter vår oppfatning også viktig for å skape god samhandling, med gjensidig respekt for hverandre i det lokale menighetsarbeidet. Bispemøtet bes om å tydeliggjøre dette bedre enn de til nå har klart.

