Verdens største kvinnebevegelse finnes i kirkene. Kvinner utgjør flertallet av kirkenes medlemmer, og er uvurderlige i sin innsats for evangelisering og kirkebygging. Men trosfrihetsbrudd som rammer kvinner er ofte oversett. Det utgjør en undervurdert, men reell risiko for kirkenes liv og vekst.

Global kvinnebevegelse

«Kristendommen er en global kvinnebevegelse.» Dette er hovedpoenget i den nyeste boken til dr. Gina Zurlo, Women in World Christianity: Building and Sustaining a Global Movement, som kommer ut i år. Boken bygger på verdensomspennende forskning som kartlegger kvinners rolle og plass i kirkene globalt. Religionssosiologier har lenge visst at kvinner i større grad enn menn er religiøst aktive, og dr. Zurlo viser til eksempler som illustrerer trenden.

Et av de mest synlige hovedtrekkene ved de afrikanske kirkene, er at et flertall av medlemmene er kvinner. De spiller ofte en avgjørende rolle som aktive deltakere og pådrivere i kirkens arbeid, selv om de sjeldnere har offisielle lederverv. En representant for den katolske kirken i Benin forteller at «når du besøker kirken, vil du raskt se at kvinnene utgjør flertallet i menigheten. Av de som er til stede på gudstjenesten er kanskje 80 prosent kvinner.» Ifølge det internasjonale senteret for evangelisering i Burkina Faso er omtrent 90 prosent av medlemmene i kirkene der kvinner. Tilsvarende kan observeres i de fleste afrikanske land.

Protestantisk kristendom i Sør-Korea og Kina er også kvinnedominert. I den presbyterianske kirken i Sør-Korea er 70 prosent av medlemmene kvinner. I enkelte områder i Kina har kvinner utgjort 94 prosent av medlemmene i de protestantiske kirkene. I en spørreundersøkelse fra 2007 var 73 prosent av protestanter i Kina kvinner.

Trosfrihet under press

Kvinners bidrag til den globale kirke handler ikke bare om tall. Fra de tidligste menighetene har kvinners bidrag vært helt avgjørende for kirkenes overlevelse og vekst. I dag er kvinner fortsatt blant de mest aktive og effektive misjonærene rundt om i verden. Mange steder er kvinner hovedansvarlige for opplæring av barn og ungdom. Slik bidrar de til at troen blir overført til neste generasjon, noe som er vesentlig for kirkens fremtid.

Kvinner spiller også en viktig rolle i sammenhenger der trosfriheten er under press. Stefanusalliansens partner som tilbyr opplæring til ledere i undergrunnskirkene i Iran, rapporterer at over 60 prosent av husmenighetene ledes av kvinner. Selv i ekstremt undertrykkende regimer som Nord-Korea er det flere kvinner enn menn som er villige til å løpe risikoen ved å bli ledere i undergrunnskirkene. Ifølge forskningen til Korea Future Initiative, som dokumenterer trosfrihetsbrudd i Nord-Korea, blir kristne kvinner ofte uformelle ledere som opererer i det skjulte. Slik utfordrer de statens kontroll over kvinners kropper og sjeler, og de setter andre religiøse kvinner i stand til å bli motstandsaktører.

Mangel på kunnskap og støtte

Det er flere grunner til at kvinner er i stand til å fylle så mange og viktige roller i de forfulgte kirkene. De har ofte større sosiale nettverk. Kvinner kan også lettere holde seg under radaren fordi mange stater anser kvinners aktiviteter som mindre interessante og truende i etterretnings-sammenheng. Kvinner som lever i samfunn hvor trosfriheten er begrenset, har opparbeidet seg imponerende ferdigheter til å utnytte det begrensede handlingsrommet de har. De har blitt mestre på å utnytte kvinners «usynlighet» til sin fordel.

Til tross for at kvinner utgjør et klart flertall av medlemmene i den globale kirke, mangler det fortsatt kunnskap om hvordan religiøs forfølgelse og trosfrihetsbrudd påvirker kvinner annerledes enn menn. Det mangler bevissthet rundt at kvinner rammes av dobbel diskriminering, både på bakgrunn av kjønn og tro. For eksempel utsettes ofte kvinnelige konvertitter for mer omfattende og grusomme sanksjoner enn menn. Det kan være ekstrem fysisk og psykisk vold, fratakelse av omsorg for barn, eller i de groveste tilfellene voldtekt eller drap iscenesatt av familien. Men forfølgelsen av kvinner skjer mer i det skjulte enn angrepene på menn.

Verdens største kvinnebevegelse

Vi vet at 80 prosent av verdens befolkning lever i samfunn hvor muligheten til fritt å velge, praktisere eller endre sin tro er sterkt begrenset. Når kvinner utgjør en så stor andel av den globale kirke, er det avgjørende for kirkens fremtid å sikre kvinners trosfrihet. Vi må synliggjøre hvordan trosfrihetsbrudd påvirker kvinner annerledes enn menn, og støtte tiltak som styrker kvinners trosfrihet. Og vi må sammen sørge for hjelp og oppmuntring til kvinner som tar på seg ansvar for de forfulgte kirkenes overlevelse og vekst.

Det er på tide å anerkjenne verdien til verdens største kvinnebevegelse. Den er livsnødvendig for kirkene i verden.

