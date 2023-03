Takk til Aud Irene Svartvasmo for hennes respons på mitt innlegg i Vårt Land 21. februar. Hvorvidt Vårt Lands lesere skal ha interesse av å følge denne samtalen, tenker jeg den må fokusere på kirkens posisjon i vårt samfunn, og det som var Svartvasmos anliggende i hennes første innlegg – at kirkens gudstjenesteliv ikke er interessant for vårt tids sekulære mennesker, og følgelig står i fare for å dø.

[ Quo vadis, kirken? ]

Svartvasmo begrunner dette med at hun i sitt arbeid som sykehusprest er tettere på sekulariteten enn det jeg som menighetsprest er. Her tror jeg hun tar feil. Som menighetsprest i folkekirken – og dette vil gjelde for alle menighetsprester i det ganske land - har vi hver eneste uke året gjennom en betydelig kontaktflate mot nettopp disse sekulære menneskene som Svartvasmo beskriver. Vi må ikke glemme at det store flertallet av medlemmer i folkekirken faktisk er sekulære, og over halvparten svarer i nyere undersøkelser om tro og livssyn at de ikke tror på Gud. Men likevel er de medlemmer av folkekirken.

Arnfinn Eng er sokneprest i Østerås menighet. (DNK)

Disse menneskene kommer vi menighetsprester i kontakt med hver uke gjennom de kirkelige handlinger som dåp, konfirmasjon, vielser og gravferd. Det sekulære mennesket søker fortsatt til kirken for sine overgangsritualer, og kontakten med disse utgjør en betydelig andel av presters arbeidshverdag. Jeg vil tro at vi menighetsprester faktisk er tettere på det sekulære Norge enn det en gjennomsnittlig sykehusprest er.

Sentral del av kirkens virksomhet

I alle disse menneskemøtene følger vi det som er del av Den norske kirkes strategi: «Å forkynne evangeliet for mennesker gjennom hele livet». Slik jeg kjenner mine kolleger, skjer dette med stor varsomhet, og med forståelse og dyp respekt for den livssituasjon de mennesker vi møter befinner seg i, og for det forholdet den enkelte har eller ikke har til kristen tro. Svartvasmo blir provosert over denne delen av kirkens oppdrag, og kaller den nedlatende overfor sekulære mennesker, og skriver at dette «bringer tanken hen på fordums misjonsvirksomhet».

Da må jeg igjen gjøre Svartvasmo oppmerksom på Den norske kirkes selvforståelse: «Den norske kirke er en bekjennende, åpen, tjenende og misjonerende folkekirke, som vitner i ord og gjerning om frelse, frihet og håp i Jesus Kristus.» Misjonsvirksomheten er altså den ene av fire søyler som kirkens oppdrag hviler på, og er på ingen måte noe som tilhører fordums tider, men utgjør en sentral del av kirkens selvforståelse og virksomhet.

Misjonsvirksomheten er altså den ene av fire søyler som kirkens oppdrag hviler på, og er på ingen måte noe som tilhører fordums tider

Kritikken må være presis

Videre sier Svartvasmo at hun ofte opplever kirkens gudstjenester som slett håndverk. Jeg tenker da på alle mine fantastiske kolleger i Oslo bispedømme – både ansatte og frivillige - og alt det arbeidet de legger ned i forberedelse og gjennomføring av hver eneste gudstjeneste de har ansvaret for hver eneste søndag.

Svartvasmo er jo selvfølgelig i sin fulle rett til å komme med kritikk av kvaliteten på gudstjenestene i kirken, og som prest har hun alle forutsetninger til å komme med både substansielle og nyttige tilbakemeldinger. Men da må kritikken være konstruktiv og presis. Å kalle arbeidet vårt for «slett håndverk» er ikke et godt utgangspunkt for en samtale om kvalitet i gudstjenestearbeidet i kirken.

Å kalle arbeidet vårt for «slett håndverk» er ikke et godt utgangspunkt for en samtale om kvalitet i gudstjenestearbeidet i kirken

Har Svartvasmo mistet troen på kirken?

Til slutt: Svartvasmo sier at Gudsriket er virksomt i verden helt uavhengig av kirken - «med eller uten en siste troende på jorden», og at Gud ikke er avhengig av hverken kirke eller gudstjenestefeiring for å utøve sin gjerning blant oss mennesker. Det virker som om hun helt har mistet troen på at kirken kan være stedet der jord og himmel møtes, og at vi i gudstjenesten kommer i berøring med Guds bankende og livgivende hjerte midt i vår verden og midt i våre liv. Rent skapelsesteologisk kan jeg si både ja og amen til dette, men som en lære om hva kirken er og er kalt til å være i verden er det forstemmende lesning.

Jeg er nok adskillig mer optimistisk på kirkens vegne enn det Svartvasmo gir uttrykk for. Og det handler ikke om at jeg har så stor tro på kirken som institusjon og menneskelig organisasjon, men fordi jeg tror på han som holder kirken varsomt i sine hender.

[ Holdt kveldsmesse for samiske rettigheter: – Sannheten koster, men det koster mer å fornekte den ]