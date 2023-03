Unge samer har satt fokus på de pågående menneskerettsbrudd staten gjør seg skyldig i, i forbindelse med vindkraftproduksjonen på Fosen. De satte seg ned foran ulike departementer i hovedstaden. Politiet bar dem bort etter at de nektet å følge politiets pålegg om å fjerne seg. Slik situasjonen forelå, hadde ikke politiet noe annet valg.

Bjørn Hareide er tidligere politimester og førstestatsadvokat. (Privat)

Før de unge menneskene ble båret bort av politiet var de gjort oppmerksom på at det er straffbart å ikke følge politiets pålegg om å fjerne seg. Men, straffelovens § 17 sier at en handling som ellers ville være straffbar, er lovlig når den blir foretatt for å redde liv, helse, eiendom eller annen interesse fra en fare for skade som ikke kan avverges på annen rimelig måte og denne skaderisikoen er langt større skaderisikoen ved handlingen.

De unge samene protesterte for å redde sin kultur. Intet mindre

En oppfordring: Henlegg sakene

Jeg oppfordrer påtalemyndigheten i politiet til å henlegge sakene mot de unge menneskene som ble innbrakt under henvisning til nødrett.

De unges protest, kombinert med Sametingets presidents opptreden, førte til at olje- og energiministeren erkjente at vindkraftproduksjonen på Fosen, slik den driftes i dag, innebærer et pågående menneskerettsbrudd. Intet mindre.

De unge samene protesterte for å redde sin kultur. Intet mindre.

Nødrett er oppfylt

Den interesseavveining som må gjøres i forhold til å kunne akseptere at det foreligger nødrett er oppfylt.

Dersom påtalemyndigheten ikke kan akseptere nødrett, bør i alle fall sakene avgjøres med vilkårsløs påtaleunnlatelse. En rettshåndhevelse skal tjene folket.