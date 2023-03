Påstandene til stortingspolitiker Sivert Bjørnstad er urovekkende. I et liberalt demokrati må aktivister kunne bruke virkemidler politikere ikke liker, uten å bli truet med tap av statsstøtten.

Margrete Bjørge Katanasho, styreleder i Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) (Hilde Alice Skåra Gunvaldsen)

En av det norske demokratiets fremste styrker, er det rike og levende organisasjonsmangfoldet vårt. Vi har en rekke dyktige demokratiske og frivillige organisasjoner, og ikke minst barne- og ungdomsorganisasjoner, som setter søkelys på sakene andre glemmer – slik for eksempel Fosen-demonstrantene har gjort utenfor departementsbygningene.

Grunnleggende forutsetning

Stabil og forutsigbar finansiering er en grunnleggende forutsetning for at organisasjonene skal kunne spille den rollen de gjør.

En kan være uenig i bruken av sivil ulydighet som virkemiddel, men å true med å kutte statsstøtten til frivillige og demokratiske organisasjoner på dette bakteppet, mener jeg stortingspolitikere burde holde seg for god til.

Bakgrunnen for Bjørnstads utspill er at han mener at demonstrantene gjennom blokaden forhindrer demokratiet i å fungere. Han glemmer at også sivil ulydighet er et demokratisk virkemiddel.

Organisasjonene som har demonstrert, har prøvd å få oppmerksomhet om Fosen-saken i lang tid. Når de nå velger å bruke sivil ulydighet, er det et virkemiddel de har all rett til å ta i bruk – uten å frykte at pengestøtta deres forsvinner av den grunn.

Når stortingspolitikere truer med å trekke støtte til frivillige og demokratiske organisasjoner som har handlet på måter de er uenige i, er det med på å skape usikkerhet om hva organisasjonene kan og ikke kan gjøre

Usikkerhet for organisasjonene

En del av de frivillige og demokratiske organisasjonenes samfunnsoppdrag, er nettopp at de skal bringe oppmerksomhet til sakene de mener er kritikkverdig og stille politikerne til ansvar for beslutningene de tar. Når stortingspolitikere truer med å trekke støtte til frivillige og demokratiske organisasjoner som har handlet på måter de er uenige i, er det med på å skape usikkerhet om hva organisasjonene kan og ikke kan gjøre.

I et demokrati er det helt avgjørende at ulike meninger kommer til, enten det er gjennom politikermøter, aksjoner eller sivil ulydighet. Det bør stortingspolitikere som Sivert Bjørnstad se verdien av, uavhengig av om han er enig eller ei i demonstrantenes fremgangsmetode.

