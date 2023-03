Øyvind Haraldseid og Jorunn Økland forsvarer i VL 16. februar bruken av ordet «slave» som nytestamentlig betegnelse på det nye liv i Kristus. Grundtvigs – og for så vidt også min – kritikk av slave-metaforen blir avvist med at Grundtvig ikke var bibeloversetter. Språkbruken er interessant. Haraldseid og Økland kaller seg bibeloversettere. Vi som er uenige med dem blir kalt for «meningsytrere». Jeg skjønner det er fristende å ty til maktspråk, når man ikke får være i fred i sine egne sirkler. Men Bibelen er nå en gang kirkens eiendom, ikke Bibelselskapets.

Slave på norsk

Var Grundtvig ikke bibeloversetter? Det kan vel også diskuteres. Grundtvig var i alle fall en unik oversetter av Bibelens budskap til sin tids mennesker, og det er vel dét denne diskusjonen dreier seg om. Spørsmålet er ikke bare hva duolos betyr på gresk, men også hva «slave» betyr på norsk.

Det er riktig at danske skip fraktet slaver til Amerika på Grundtvigs tid. Det gjør de ikke i dag. Men skal dét virkelig være et argument for at vi kan bruke «slave» om det å være kristen i dag? Det er vel snarere tvert om. Når danske skip ikke frakter slaver i dag, henger det sammen med en massiv fordømmelse av enhver form for slavehandel verden over. Slik var det ikke på Grundtvigs tid, eller på Jesu tid, for den saks skyld. Da inngikk slaveri som en omstridt, men også legal del av den sosiale orden. I dag er det synonymt med ulovlig tvang og menneskehandel.

Haraldseid og Økland legger ikke skjul på at de vil lage en bibeloversettelse som ikke bare skal reflektere, men også endre dagens språkbruk. «Slave» skal gjøres til et positivt ord for frigjøring. Bortsett fra at det er et ganske håpløst prosjekt, skjønner jeg ikke helt hvorfor det skal stå på Bibelselskapets dagsorden.

Er Kristus en slavedriver?

Selv om Haraldseid og Økland vil kalle de kristne for slaver, vil de ikke kalle Kristus er slavedriver. Kristus er Herre. Jeg forstår godt at de vil holde ord som «slavedriver» og «slavehandler» på armlengdes avstand, men det er nå en gang ikke Bibelselskapet som bestemmer ordenes semantiske felt. En slave er en person som ikke har egne rettigheter og som kan omsettes fritt, for å sitere Store norske leksikon. Når den som eier en slave omtales som slavens Herre, endrer det ikke de faktiske forhold. Slaver er en annen manns eiendom. De bestemmer ikke over eget liv, kan ikke bruke en egen dømmekraft og vurderingsevne og kan ikke ta egne valg. Derfor er slaveri et brudd på menneskerettighetene. Vanskeligere er det vel ikke, på alminnelig norsk.

Haraldseid og Økland argumenterer med at Paulus bruker ordet «slave» som betegnelse på sin egen tjeneste, for eksempel i Gal 1,10. Men dette er jo bare et sirkelargument av enkleste slag, der de bruker sin egen oversettelse som belegg for at deres oversettelse er riktig. Paulus bruker selvfølgelig ikke «slave» i Gal 1,10. Han skriver på gresk og bruker ordet doulos. Det vi diskuterer, er hvordan dette ordet skal oversettes. Bibel 2011 har sammen med gamle og nye oversettelser valgt å bruke ordet «tjener». Haraldseid og Økland mener at oversettelsen er feil. Jeg mener den er klok. Men kanskje er Bibel 2011 bare en meningsytring den også?

Doulos hører hjemme i en annen sosial sammenheng med andre sosiale roller. Vi har ikke et substantiv som dekker det samme semantiske feltet. Vi er imidlertid ikke nødt til å oversette ett substantiv med et annet substantiv. Vi kan også bruke uttrykk som ikke handler om rolle, men om funksjon. Bare som en meningsytring kan jeg tenke meg å foreslå følgende oversettelse av Gal 1,10: «Var det fremdeles mennesker jeg ville være til lags, da ville jeg ikke stå til tjeneste for Kristus». Så kan jo de som mener at det å stå til tjeneste for noen er å være slave, føye til det for egen del.

Jeg er redd en beskrivelse av det kristne livet som et slaveri vil styrke autoritære tendenser i dagens kristendom. Også av den grunn vil jeg holde meg til Grundtvig og Paulus

Slave eller fri?

Haraldseid og Økland mener at vi må bruke ordet «slave» som betegnelse på det nye liv i Kristus, for at de som har egne erfaringer med slavehandel kan få et språk å bearbeide disse erfaringene med. Dette argumentet skjønner jeg ganske enkelt ikke. Jeg vil tvert imot mene at denne bearbeidelsen blir vanskeligere, når tidligere slaver med en traumatiserende fortid får beskjed om at de fremdeles skal være slaver, selv om de ikke lenger er slaver. Det skal mange og lange forklaringer til, for å se sammenhengen, hvis den overhodet er der. En langt bedre løsning er nettopp det språklige verktøy Paulus gir oss, når han i Gal 4, 1-7 skriver at den kristne ikke lenger er slave (!), men sønn. Og den som ikke lenger er slave, men sønn, kan også rope «Abba Far». «Sønn» og «Far» henger sammen, det gjør ikke «slave» og «Far», ifølge Paulus. Og bare for at det skal være sagt: «sønn» er her ekvivalent med å være «Guds barn». Vi er ikke slaver, vi er Guds barn. Hvorfor ikke begynne der?

Når Grundtvig avviser slave-metaforen, er det fordi nøkkelbegrepet for det kristne liv er frihet. Dette er det springende punktet. Det handler ikke om oversettelse av et enkelt ord, men om en grunnleggende forståelse av hva det vil si å være en kristen. Jeg er redd en beskrivelse av det kristne livet som et slaveri vil styrke autoritære tendenser i dagens kristendom. Også av den grunn vil jeg holde meg til Grundtvig og Paulus. Overgangen fra å være slave under synden til et liv i Kristus er ikke en overgang fra ett slaveforhold til et annet, men fra slaveri til frihet. Eller sagt med Paulus egne ord i Gal 5,1: «Til frihet har Kristus frigjort oss. Stå derfor fast og la dere ikke tvinge inn under slaveåket igjen.» Heller ikke språklig, vil jeg tilføye.

