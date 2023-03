Kristi guddommelighet er ikke en historisk nyvinning

I Vårt Land fredag 03.02. setter Harald Peter Stette spørsmålstegn ved formuleringen «Gud ble menneske». Han gjør et poeng av at denne formuleringen ikke finnes i Bibelen, og mener derfor at vi burde unngå den. Han hevder videre at vi også bør kunne forvente bedre av kristne ledere, eksempelvis Borg bispedømme.

Problemet for Stette virker å være at vi med en slik «upresis språkbruk» ender opp med at «Jesus blir guden som det bes til», og at dette er en uheldig tendens som i nyere tid har spredt seg innenfor lavkirkelig protestantisme.

David Wikstøl og Kai Erik Westergaard (privat)

Ifølge Stette er det mer i tråd med Bibelen å si at det er «Guds ord» som blir menneske, og til inntekt for dette henviser han til egen teologiutdanning og til filosofiprofessor Torstein Tollefsen.

Lang historie

Dette fremstår som noe underlig. Ordlyden i Evangeliet etter Johannes er sant nok «Ordet ble menneske», men før det står det også «Ordet var Gud». Johannesprologen åpner derfor for en identifisering mellom Kristus og Gud som ett, og har sammen med andre tekster i Det nye testamentet en lang historie i å bli forstått til å bety nettopp dette. Påstanden om at Gud ble menneske kan vanskelig beskrives som en nyvinning innen bibeltolkning.

For uavhengig av spørsmålet om hva forfatterne av Det nye testamentet mente om Jesus som Gud, så er det en kjensgjerning at spørsmålet om Kristi guddommelige natur var blant de mest sentrale diskusjonene i den tidlige kirkehistorien, med røtter tilbake til i hvert fall midten av 100-tallet.

Så når Stette spør «Mon tro om det ikke er denne jesusianismen som har gitt oss formuleringa ‘Gud ble menneske’?», vil vi minne om at det første allmenne kirkemøtet i 325 bekjente Kristus som «sann Gud» og av «samme vesen som Faderen». Dette har siden vært del av læren til den overveldende majoriteten av kristne kirkesamfunn, inkludert Den norske kirke.

Forvente bedre

Tollefsen, som Stette trekker frem, er en anerkjent ekspert på tidlig kristen tenkning som begge undertegnede har studert under. Selvfølgelig er han klar over alt dette og selv overbevist om at Gud ble menneske i Kristus. Noe som er lett å se om man leser intervjuet av ham i Vårt Land.

Stette mener vi burde forvente et mer reflektert forhold til troen fra teologer og kirkelige ledere. Vi lurer på om det kanskje er Stette som burde kunne forventet bedre av sin teologiutdanning.

