I en kommentar i Vårt Land 17. februar skriver Elise Kruse treffende om når «motstanden mot motstanden blir stygg». Bakgrunnen for kommentaren er den lekkede personalsaken i Møre bispedømme, og den hets og de personlige omkostninger som Benjamin Anda har måttet bære i kraft av sitt teologiske standpunkt og omstendighetene rundt den konkrete personalsaken.

[ Når motstanden mot motstanden blir stygg ]

Kruse setter fingeren på noe jeg selv har tenkt mye på den siste tida, ikke minst fordi jeg underviser blivende prester og andre kirkelige ansatte ved MF vitenskapelige høyskole, og fordi noe av min undervisning tematiserer majoritets- og minoritetsperspektiv inn mot den kirkelige kontekst.

Tone Stangeland Kaufman (MF Vitenskapelig høyskole)

Da debatten om kvinners prestetjeneste blusset opp med full styrke høsten 2020, tok jeg også til tastaturet og skrev om at kirkens enhet koster, og at det frem til nå for det aller meste er kvinner som har måttet bære den kostnaden, og jeg er glad for at Bispemøtet i oktober 2020 slo fast at det ikke er adgang for mannlige prester til å reservere seg mot å samarbeide med kvinnelige kolleger, og at preses senere har understreket at dette vil bli fulgt opp.

Hvordan leve sammen?

Men når det er sagt, må vi også spørre oss om hvordan vi som en mangfoldig kirke kan leve sammen som Kristi kropp. Er vår respons på Jesu bønn om at «de alle må være ett», som var prekentekst på Fastelavnssøndag, å samle oss i «andedammer» eller ekkokamre med likesinnede der vi fyrer løs på våre meningsmotstandere med kommentarer som oser forakt? For da uttrykker vi faktisk forakt for en annen kroppsdel på Kristi kropp.

Fristelsen til å dyrke stereotypiene (ikke minst i kommentarfeltene), enten de handler om «de frafalne» eller «de fordømmende», er stor selv om man mener seg å være en forkjemper for sannheten. Og denne sannheten kan like gjerne staves «kjærligheten favner alle» som «troskap mot Guds klare ord». Mangfold og kirkas enhet er et krevende landskap å bevege seg i. Mangfold og kirkas enhet har en pris. Mangfold og kirkas enhet kan være et kors å bære.

[ Leder i Presteforeningen i Møre innrømmer å ha lekket brev i personalsak ]

Å lytte til de uenige

Å være villige til å lytte til mennesker som har en annerledes teologisk posisjon enn oss selv med empatisk nysgjerrighet kan bidra til å forstyrre vår egen posisjon og utvide vår horisont.

En som har praktisert dette på en måte som har gjort inntrykk på meg er forskeren og forfatteren Kristy Nabhan-Warren i boka Meatpacking America. How Migration, Work and Faith Unite and Divide the Heartland (2021). Som en del av et etnografisk forskningsprosjekt fulgte hun blant annet en gruppe hvite Trump-supportere fra Iowa, som politisk befinner seg langt fra hennes egen forståelse av migrasjon og politikk. Samtidig var Nabhan-Warrens mål å få frem et mer nyansert bilde enn de stereotypiene som vanligvis tegnes i media. Hun skriver: «Mange fra Midtvesten har stemt på politikere som uttrykker en hatefull retorikk, men på bakkenivå er ikke disse mennene og kvinnene de samme hatefulle rasister som den politiske stemmegivningen deres kunne tilsi.»

Poenget er ikke å – i enhetens navn – mane til en harmoniserende enighet ved å legge munnkurv på teologisk meningsutveksling eller varsling

Uenighetsfellesskap

Vi trenger å komme forbi stereotypiene og forakten som får så god grobunn i ekkokamre. Hvordan ser min teologiske meningsmotstander ut på bakkenivå når vi faktisk blir kjent? Poenget er ikke å – i enhetens navn – mane til en harmoniserende enighet ved å legge munnkurv på teologisk meningsutveksling eller varsling om overtramp og krenkelser. Poenget er å bidra til at kirka kan være det min kollega Lars Laird Iversen har kalt et uenighetsfellesskap, der vi møter «den teologisk andre» med empatisk nysgjerrighet.

Dette innebærer en vilje til å forsøke å se situasjonen fra hennes posisjon til tross for at vi forblir dypt uenige og uten at det legges lokk på de reelle utfordringer og den smerte som dette kan involvere. Og her kommer et viktig forbehold: Det er heller ikke enkelt å ta ansvar i et slikt uenighetsfellesskap når man selv har opplevd krenkelser og dyp urett. Da er det kanskje en tid for å la sår får lege først.

Men for den som ikke selv lever med åpne sår, men derimot med sterke teologiske meninger, kan nettopp empatisk nysgjerrighet være en praktisk åndelig øvelse å ta med seg inn i fastetida som nå snart ligger foran oss. At vi som Kristi kropp kan øve oss på å møte hverandre, ikke i ekkokamre som oser forakt, men med empatisk nysgjerrighet, og dermed på å leve sammen i et teologisk mangfold som en korsmerket kropp.

[ Prest i Bjørgvin om kvinneprestmotstand: – Jepsen kjem inn i eit landskap der det er rydda mykje ]