Når vi nå ser at NAV må ta med folk til Frelsesarmeen for at skal få mat på bordet virker det som regjeringen har kapitulert helt. At Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV nå lener seg på at frivillige organisasjoner stiller med hjelp istedenfor å ta grep selv viser hvor avhengig vi er av disse, og hvor feilslått de rødgrønnes politikk er.

KrF har alltid løftet opp at de frivillige har en sentral del av samfunnet, men det skal være i tillegg til et godt hjelpeapparat i offentlig regi. Ikke istedenfor. Derfor har vi alltid prioritert å løfte disse når regjeringer med Arbeiderpartiet i spissen og med god støtte fra Senterpartiet og SV har forsøkt å kutte eller fjerne ideelle tilbydere. Det er paradoksalt at de rødgrønne nå lener seg på at frivillige organisasjoner stiller med hjelp istedenfor å ta grep selv.

Økte kostnader

Krig og energikrise i Europa har gitt økte levekostnader som rammer folk med lave og vanlige inntekter over hele kontinentet, også i Norge. Men mens mange av våre naboland er kastet ut i økonomisk krise, og det finanspolitiske handlingsrommet for strømstøtte og andre sosiale tiltak er svært begrenset, er det motsatt for Norge: Nasjonalinntekten vår har økt voldsomt på de høye energiprisene, særlig på gass. Norge går med dundrende overskudd og tjente om lag 1000 mrd. kroner ekstra i fjor og trolig like mye i år.

Mens andre europeiske land bare opplever tap som følge av energikrisen, har Norge altså store gevinster som kan fordeles til de som trenger det, enten det er barnefamilier eller minstepensjonister. Man skulle tro at Norge i en slik situasjon for eksempel bevilget mer penger til strømstøtte enn våre naboland, men, nei. Norge har bevilget mindre i strømstøtte som andel av BNP enn gjennomsnittet i Europa, ifølge tenketanken Bruegel. Ei heller har Norge bevilget på langt nær like mye i strømstøtte som staten tjener på de høye strømprisene – til tross for at høye strømpriser fungerer som en statlig skatt som spiser mest av husholdningsbudsjettene til de som har minst.

Bør hjelpe mer

Hvordan skal for eksempel enslige minstepensjonister klare seg? For mange av dem er det ikke andre alternativer enn å skru ned varmen når strømprisene går opp. Det kan være direkte farlig for liv og helse, fordi eldre har behov for høyere innetemperatur enn unge. Eller hvordan skal barnefamilier med lave inntekter klare alle kostnadsøkningene og samtidig ha barna med på idrett og fritidsaktiviteter der kontingentene øker?

Regjeringen bør prioritere økninger i strømstøtten, barnetrygden og pensjonen for enslige minstepensjonister. Disse prioriteringene kan gjøres innenfor rammen av den oljepengebruken som regjeringen la opp til for neste år.

Flertallet har muligheten

KrF har forslått en forbedret strømstøtte med 100 pst. kompensasjon for priser over 50 øre per kWt, økt barnetrygd med 4000 kroner og 4000 kroner mer i pensjon for enslige minstepensjonister. Alt dette med samme oljepengebruk som regjeringen. Uten å få støtte fra AP, SP eller SV.

Muligheten for å øke strømstøtten, barnetrygden eller pensjonen for enslige minstepensjonister er der altså, men stortingsflertallet fra AP, SP og SV avstår gang på gang fra å styrke disse ordningene. Det er vanskelig å forstå når vi vet at mange er bekymret for hvordan de skal klare å ha nok mat til barnas matpakker den neste uka.

