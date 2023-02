Jeg leser i Vårt Land at Marta Steinsvik var en klar antisemitt. Selv tok hun avstand fra en slik betegnelse og påpekte at hun hadde flere jødiske venner, men hun var åpent kritisk til jødisk finanshus som Rotschild. Hun trodde at «Sions vise protokoller» var en sann bok, men så den som et utslag av all undertrykkelse jødene var utsatt for, og forsvarte jødene i sine foredrag. Men hun har også kommet med andre uttalelser som vi i dag vil oppfattes som klart antisemittiske.

Jeg vil på ingen måte forsvare alt Marta Steinsvik har sagt og gjort, men hun var en svært mangfoldig person og forandret også synspunkter i løpet av livet. Hun forsket på Egypts historie og var blant mye annet også forkjemper for feminisme og dyrenes rettigheter til liv uten lidelse. Jeg anbefaler alle som skal uttale seg om eller vil vite noe om dette fargerike mennesket, å lese Ingeborg Solbrekkens biografi «Kors og kårde, Marta Steinsviks liv og virke 1877 – 1950». Ingeborg Solbrekken er nå aktuell med boken om jødesaken i Valdres.

Arne Øgaard er steinerpedagog og forfatter. (Privat)

Tendens til å ville gjøre folk endimensjonale

Det at man nå vil fjerne navnet på en vei i et strøk hun bodde, anser jeg som et utslag av vår tids sterke tendens til ville gjøre folk endimensjonale. Vi ser ikke lenger mennesket i vår neste, men putter på dem enkle merkelapper. Merkelapper som raskt blir spredd slik at alle tror de vet «hva du er for en». Som kristen er jeg opptatt av å elske min neste, men hva vil det si? Jo, at jeg først og fremst interesserer meg for hvem den andre er, og ikke nøyer meg med førsteinntrykket eller et tilfeldig rykte. Men vi lever i ekkokammerenes tid. Når først en har sagt noe, gjentas det raskt uten at noen bryr seg om å undersøke.

Jeg er i en alder hvor det er interessant å lese biografier. Jeg har også lest den om Marta Steinsvik og ble fascinert av denne kraftfulle kvinnen. Ikke i den forstand at jeg ville gjort alt hun gjorde eller sagt alt hun sa, men hun påminnet meg om viktigheten av å være en engasjert individualitet. Hun er en av de mest spennende kvinnene i nyere historie og fortjener å få en vei oppkalt etter seg.

[ Therese Egebakken vil avskilte denne kirka ]