Få nyhetsbrev fra Vårt Land. Meld deg på her !

Takk til Stephanie Dietrich for hennes svar i Vårt Land 10. januar vedrørende pave Benedikt XVI (Joseph Ratzinger) og den felles utfordringen sekulariseringen utgjør for troende i vår tid.

Olav Hovdelien, Oslomet og Dag Øivind Østereng, NLA Høgskolen (Oslomet/NLA)

Vi vil gjerne presisere at vi ikke leser hennes innlegg som «ren kritikk av Den romersk-katolske kirken» i negativ forstand. Det er behov for en kontinuerlig samtale, også på tvers av konfesjonsgrenser, ikke minst når det gjelder hvordan vi som kristne bør forholde oss til sekulariseringen og hva som bør være kirkens vitnesbyrd i verden.

Pave Benedikt

Dietrich konstaterer at «vi [er] nok uenige om den avdøde pavens teologi og kirkeforståelse», og det er det nok sannsynlig at vi er. Men det er ikke en debatt vi har beveget oss inn i. Det vi har hatt behov for å adressere, er hvordan pave Benedikt blir presentert.

Dietrich er ikke alene om å fremstille ham som en reaksjonær pave uten forståelse av den samtiden vi lever i. Vi mener det er misvisende. Ratzinger stod i hele sitt virke i nær dialog med samtiden. Dialogen med Jürgen Habermas om «sekulariseringens dialektikk», er ett av mange gode eksempler på det. Vårt anliggende er å yte Benedikt rettferdighet som katolsk teolog og som pave. De som leser hans forfatterskap, vil se at han var en konsistent og fornyende teologisk stemme i Den katolske kirke gjennom hele sitt liv.

[ Prest i Bjørgvin om kvinneprestmotstand: – Jepsen kjem inn i eit landskap der det er rydda mykje ]

Ideen om at konsilet innebar et brudd med tidligere lære og praksis, som også finnes innad i enkelte katolske kretser, er seiglivet. Ut fra en katolsk tankegang er det selvsagt at konsiltekstene fra Vaticanum II må leses i kontinuitet med Kirkens tradisjon. Ratzinger behandler dette spørsmålet i sin teologiske prinsipplære.

Sekularisering og samarbeid

Dietrich spør i sitt tilsvar om sekulariseringen er «et onde eller en sjanse for kirken». Spørsmålet inviterer egentlig inn i en mye større diskusjon om hva sekularisering er. Vi nøyer oss her med å se det som en tilbakegang for individuell oppslutning om kirkens tro og praksis.

Vi er ikke uenige når hun sier at «de tomme kirkebenkene ikke fylles gjennom bebreidelser, moralske pekefingre». Vi vil samtidig slutte oss til Ratzinger når han skriver: «Det avgjørende spørsmålet i vår tid, er hvordan Kirkens hukommelse kan fortsette å eksistere gjennom det som gjør Kirken til kirke, uten at hun synker ned i intethet».

De som leser hans forfatterskap, vil se at Benedikt var en konsistent og fornyende teologisk stemme i Den katolske kirke gjennom hele sitt liv

Kirken kan ikke møte sekulariseringen på noen annen måte enn å være trofast mot Jesu Kristi evangelium og sin egen misjon som kirke. Dette står fast, enten oppslutningen om kirken øker eller synker. Det sekulære er samtidig ingen trussel mot Kirken. Konsilet åpnet seg mot «verden» på den måten at «verden» som helhet er kalt tilbake til Gud, og «Kirken kan samarbeide med ‘verden’ for å gjenoppbygge ‘verden’» (Ratzinger). «Slik både ber og arbeider Kirken for at verden i sin totalitet skal forvandles til Guds folk» (Lumen Gentium).

Alle kristne er kalt til å stå sammen i vitnesbyrdet om Jesus Kristus og samarbeid om kirkens misjon er en av de ting som konsiltekstene oppmuntrer. Vi tror samtidig ikke at veien til fornyelse ligger i tilpasning til tidens krav, noe som heller ikke ser ut til å ha vært noen vellykket strategi for de protestantiske kirkene som forsøker seg på det. En fornyelse av den felles kristne tro vil ha en langt større gjennomslagskraft, enn ytterligere «modernisering».

Da pave Frans nylig ble spurt om den kirkelige utviklingen i Tyskland, svarte han: «Jeg sier til tyske katolikker; Tyskland har en utmerket protestantisk kirke, men jeg vil ikke ha en til, siden denne ikke vil bli like god.» Det er kanskje et svar det er verdt å reflektere over?

[ Punktum for ordets pave ]