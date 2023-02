Tips til prester: Slik kan du få menighetens oppmerksomhet

Det trengs en fornyelse av den tradisjonelle prekenformen i en gudstjeneste. Der står gjerne presten på prekestolen og taler mer eller mindre fritt ut fra et manus som ofte har et skriftlig preg.

En slik prekenform fungerer dårlig for folk flest som ikke er gamle kirkegjengere. De er preget av dagens kultur der man pleier å se mer enn å høre på annet enn musikk. Se på ulike TV-kanaler og følge med på mange sosiale medier – som oftest på mobilen.

Kristen Edvard Skaar, pensjonert prest (Debatt)

Dette preger oss alle i større eller mindre grad uavhengig av kirkesamfunn, og vi tar det med inn i kirken. Det er lett å scrolle på mobilen hvis en opplever en kjedelig gudstjeneste eller preken. Vi er vant til å bli underholdt. Hvis en vil holde på oppmerksomheten mer enn et par minutter, må det være noe spennende. Det er prekenen svært sjelden.

Innhold og form

Siden vi pleier å se mer enn vi lytter, kommer gjerne formidleren i sentrum på bekostning av formidlingen. Prestens fremføring av prekenen kan lett få mer oppmerksomhet enn selve innholdet. Hans utseende, stemme og bevegelse blir dermed viktig. Ja, antagelig viktigere enn ordene han sier dersom han vil holde på folks konsentrasjon. Det er flere undersøkelser som viser at det fungerer slik. Derfor må den tradisjonelle prekenformen forandres dersom predikanten skal nå frem med budskapet.

Hvordan skal en forholde seg når prekenen ikke er tilpasset de som hører den? Mange ønsker å komme dem i møte med å forkynne et enkelt budskap. Men forenkling av det bibelske budskapet trenger ikke å engasjere kirkegjengerne dersom prekenfremføringen er tradisjonell.

En preken med konservativt innhold kan fungere bra dersom den blir fremført på en uvanlig og variert måte. Mange frikirkepastorer har skjønt dette bedre enn vi i liturgiske kirker. Selv om jeg mener at prekenen også i en (hoved)gudstjeneste må ha en «lavterskel-form», betyr det altså ikke at jeg går inn for et «lavterskel-innhold».

Slipp deg løs!

«Slipp deg mer løs», hender det jeg sier til meg selv ved en preken. «Slipp deg løs», tror jeg mange andre prester trenger å høre. Gå ned fra prekestolen! Still deg i koret ved lesepulten eller helst uten den! Da står en nærmere menigheten og får lettere kontakt med den. Se mer på folk enn på manus! Slipp deg løs fra det! En muntlig fremføring får kanskje ikke med seg alt innholdet du hadde tenkt. Men tenk om kirkegjengerne da husker mer?

Slipp deg løs når det gjelder kroppsspråket! Bevegelser og mimikk betyr mye for en god fremførelse.

Beveg hodet, hender og armer når det er naturlig ut fra det som sies! Ja, gjerne bena også. Vi har vel sett predikanter på møter gå frem og tilbake mens de taler. Dette opplever en del som anmassende. Men det viser at predikanten er engasjert i det han forkynner. Det betyr en god del for mange.

Hvis han i tillegg virker begeistret over det han sier, kan han nå langt i å formidle det han har på hjertet. Men dette kan jo godt skje uten at han vandrer rundt i koret. Ja, hvorfor der? Hva med å gå ned i midtgangen og snakke mer direkte til folk? Eller peke på noe i interiøret eller vise frem noe som passer til det som sies. Mulighetene er mange ved å benytte et variert kroppsspråk.

Hold på motkulturen

Det samme gjelder stemmebruken. Et bevisst og variert forhold til hvordan man snakker, er godt hvis man vil holde på oppmerksomheten. I det hele tatt er variasjon viktig dersom vi prester ønsker å få menighetens oppmerksomhet og holde på den. Variasjon i prekentype. Det finnes mange hvis en er kreativ. Variasjon i samme preken ved bruk av ulike virkemidler kan fange interessen når den er i ferd med å avta.

Men alle virkemidler er ikke brukbar i en gudstjeneste selv om de kan fungere på et møte. Presten må ikke bli en underholder. Selv om en preken til en viss grad kan være «medkultur», må den også gi uttrykk for «motkultur» til det folk er vant til fra medieverden. Følelsene må ikke få dominere i forhold til budskapet som skal formidles. Alles ønsker og behov kan ikke få styre hvordan en preken skal fremføres. Heller ikke når det gjelder en fornyet prekenform.

