I Vårt Land 12. januar går Svein-Aage Christoffersen ut mot Bibelselskapets oversettelse av doulos med «slave». Han mener Gud blir slavedriver, og viser til en salmetekst av den danske teologen Grundtvig (1783-1872).

Men Grundtvig var ikke bibeloversetter, og uansett har hver generasjon krav på en bibel i tilgjengelig språkform, slik at de kan «engage with Scripture» (United Bible Societies). Utgiverne bak den reviderte oversettelsen NRSV (2021) sier noe lignende: «God deserves the best each generation can render.»

Øyvind Haraldseid og Jorunn Økland (Giulia Troisi)

«Far» er ikke hustyrann

På Grundtvigs tid fraktet danske skip slaver til Amerika. Men de viktigste slaveeierne var i USA. En slavedriver var ofte slave selv, underordnet slaveeieren. At Paulus beskriver seg som «Kristi slave» impliserer ikke at Kristus blir slavedriver, like lite som det å kalle Gud «far» impliserer at Gud blir hustyrann. Begge metaforer brukes i Bibelen for å betegne positive og negative relasjoner.

Om vi forblir i slavemetaforen, blir Gud/Kristus Paulus’ nye herre.

For den «positive» bruken av slave-metaforen, oversatte man tidligere «tjener». Da forskyves problemet. Det innføres en forskjell på norsk som ikke tilsvarer gresk. Der finnes andre termer for «tjener», f.eks. diakonos. Når ordet doulos/«slave» velges som metafor for en gudsrelasjon, er framstår det som meget bevisst.

Aldri sin egen herre

Marianne B. Kartzow viser i sin bok fra 2018 at slavemetaforen er helt sentral i tidligkristen litteratur. Brevene i Det nye testamentet gjør motsetningen mellom slave og fri til en metafor for et teologisk paradoks: Motsatsen til å være Guds eller Kristi slave er ikke å være fri, men syndens slave. For et menneske er aldri sin egen herre. Det er kun som den gode Guds/Kristi slave at et menneske har full frihet.

Bibelselskapet vil at de viktige teologiske poengene bak doulos-termen skal bli tydeligere på norsk.

Grundtvig brukte Bibelen til å kommentere samtidig slaveri, slik forkynnere i nyere tid har brukt Bibelen til å kommentere kvinneundertrykkelse, raseskiller og ødeleggelse av skaperverket. Men i sin siste oversettelse til «nudansk» i 2020 har Bibelselskabet gjennomført «slave» mer konsekvent enn i Bibel 2024. F.eks. i Rom 1,1: «Til menigheden i Rom. Fra Paulus, der er slave for Kristus.»

Bør ta formidlingsansvar

I Norge har meningsytrere i kirke og akademia vært imot en slik endring. I stedet burde de selv tatt ansvar for å formidle hva som ligger i bruken av slavemetaforen: Når antikkens slaver ble forent med den korsfestede Kristus i dåpen, gikk de fra å være sosialt døde til å bli gjenreist sammen med Kristus til nytt liv i de kristne menighetene. I Kristus er det ikke lenger «jøde eller greker, slave eller fri, mann og kvinne», for alle er «én i Kristus Jesus» (Gal 3,28).

Jesus anvender metaforen på seg selv som et forbilde for kristne ledere (Mark 10,44‒45). Paulus bruker den om sin egen tjeneste (Gal 1,10; 1 Kor 9,19) og identitet (1 Kor 6,20; 7,22‒23).

Å få del i Jesu død og oppstandelse gjør at slaver kan ta tilbake sider av sin identitet som har blitt undertrykt, skriver bibelforskeren K. E. Bryant, som selv har slaver som forfedre. Denne identiteten er utgangspunktet for sosial og politisk frigjøring, mener han. Skal vi formidle dette radikale budskapet eller protestere mot det?

I vår tid bærer slavetermen med seg en tung historie. Historien blir tyngre å bære når ofrene fratas språket

Skal gripe inn i språket

I vår tid bærer slavetermen med seg en tung historie. Historien blir tyngre å bære når ofrene fratas språket. Da NRSV ble revidert, kjempet etterkommere etter slaver for å få slave-begrepet fram i teksten. I Norge fins både etterkommere etter slaver og ofre for dagens menneskehandel og «forsvinninger» fra asylmottak. Vi risikerer å frata mange et språk for gjenkjennelse og bearbeidelse når vi skjuler at doulos-metaforen først og fremst betegner «slave».

I filosofileksikonet Dictionary of Untranslatables handler artikkelen «å oversette» mest om bibeloversettelse. Det er nesten selvsagt, og viser bibeloversettelsens spesielle tyngde og ansvar. Nye bibelrevisjoner skal reflektere, men også gripe inn i språket. Som målspråksspesialistene i Bibelselskapet skriver: «Bibeloversettelser har alltid vært drivende i et lands språkutvikling, og svaret på det ekte og utfordrende dilemmaet tjener/slave bør ikke være å lukke øynene for historiske og aktuelle realiteter og la ‘bibelspråket’ være i fred.»

