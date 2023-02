Det er kjent for offentligheten at NRK i 2023 må skjære ned på programvirksomheten – og radiokanalen P1+ står i fokus. For de fleste er det ukjent hvilken del av virksomheten i NRK som ellers blir gjenstand for kutt. Det etterlyses at NRK går ut med bedre informasjon om hva vi kan forvente oss fremover.

Det virker som NRK Radio skal ta støyten, og spesielt P1+. Er det slik at både P1 Allmennkanalen og P3 Ungdomskanalen fortsetter uten vesentlige kutt, kanskje sammen med P13 – som er for unge voksne? Og hva med P2 Kultur- og aktualitetskanalen.

NRKs jubel over OL-rettigheter i en kutt- og innsparingstid er svært provoserende

Den radioen vi kjenner

Vi som tilhører eldregruppen ser ut til å rammes i første rekke, selv om vi er de mest trofaste radiolytterne. Vi er vokst opp med NRK Radio, da det bare var én radiokanal. Ettersom P1 er mer og mer tilrettelagt for ungdom og yngre voksne, representerer P1+ den NRK-radio vi er vant til og ønsker å lytte til. Her tas opp nyhetssaker, aktualiteter og seriøse problemstillinger – som blir drøftet i rolig tempo – ledsaget av melodiøs musikk. Her er én programleder! Vi slipper å lytte til lange uinteresserte samtaler og «pludring» mellom to snakkesalige programledere – som det stadig blir flere av, antagelig rekruttert fra ungdomskanalen P3.

Vi som tilhører eldregruppen ser ut til å rammes i første rekke, selv om vi er de mest trofaste radiolytterne

Det som er viktig, er at vi på P1+ beholder de «levende» programpostene som er direktesendt – og der det er kontakt med lytterne. Eksempler kan være Frokostradio, Holm og Radiokontakten – for å nevne noen.

Provoserende OL-jubel

Det som føles svært urettferdig, er at den eldre generasjonen åpenlyst nedprioriteres av vår allmennkringkaster – som jo har som mål å nå ut til alle grupper i befolkningen! Det er vel og bra å ha de unges ønsker i tankene. De unge derimot, er vel ikke så trofaste hverken når det gjelder lineær radio eller TV?

Dette innlegget er skrevet i håp om at NRK kan redegjøre bedre for situasjonen – for å bibringe oss forståelse for at den vel rimeligste radiokanalen å drifte tilsynelatende skal ta en stor del av kuttene i 2023 – og sikkert videre i de nærmeste årene. Avslutningsvis må nevnes at NRKs jubel over OL-rettigheter i en kutt- og innsparingstid er svært provoserende. Dette vil kreve store ressurser – som tydeligvis ikke er noe problem.

