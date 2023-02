Få nyhetsbrev fra Vårt Land. Meld deg på her !

Jeg leste med interesse Alf Gjøsund sin artikkel «Den vanskelige uenigheten» i VL, der han viser til en debatt i avisa Dagen angående merkelapper det er etisk forsvarlig å sette på hverandre innen det kirkelige landskap. Det kom opp noen refleksjoner angående begrepet «farlig» som en karakteristikk av såkalte «liberale» teologer. Det hørtes kjent ut for en som vokste opp på 1950-70-tallet i kirke og bedehus da konservativ teologi hadde definisjonsmakten begge steder.

Jeg anså meg heldig fordi jeg hørte til i et hjem der vi til enhver tid hadde «de rette meningene». Mine foreldre hadde bakgrunn i NLM som kinamisjonærer. Etter mange år som predikant i samme organisasjon tok min far praktikum og ble prest i DNK, i to bygder, på Sørvestlandet og så Sørlandet.

KONTROVERSIELL: Som ung syntes jeg det var trygt at min far var MF-teolog og tok avstand fra liberal teologi, uttalt ved blant annet professor Jacob Jervell, skriver Olga Marie Slettahjell. Her er Jervell fotografert i 1979. (Petter Berg)

Det kjentes trygt at han var MF-teolog og tok avstand fra liberal teologi uttalt ved blant annet professor Jacob Jervell, professor ved det teologiske fakultet på Universitet.

Hadde jeg tatt feil av denne teologen og hans kristne tro?

Det lille jeg visste om sistnevnte skremte meg, for han trodde ikke på Bibelen slik vi gjorde det hjemme hos oss, han fornektet blant annet jomfrufødselen, hadde jeg blitt fortalt. Det syntes skummelt at han kunne tenke slik om Jesus. At Jervell var «farlig» var jeg helt innforstått med.

Hadde jeg tatt feil?

Mange år gikk, og en dag, midtlivs, hørte jeg en stemme på radioen som snakket om Jesus. Jeg hadde aldri noe sted hørt et så frigjørende budskap om Jesu kjærlighet som en oppfyllelse av loven. Jeg husker ikke alt han sa, men jeg undret på hvem som utstrålte denne kjærligheten, og det viste seg å være Jacob Jervell. Det var så overraskende og ubegripelig. Hadde jeg tatt feil av denne teologen og hans kristne tro?

Så da en av mine elever, en særdeles våken gutt, en tid senere kom til meg og lurte på hva jeg mente om Jacob Jervell og hans syn på hvordan Jesus ble unnfanget, svarte jeg: «Jeg kan ikke tro annet enn at Jesus var sann Gud og sant menneske, men jeg er også sikker på at Jervell elsker Jesus.»

Takk

Jeg fikk erfare det som står i 1. Joh 4,18: «I kjærligheten finnes det ikke frykt. Den fullkomne kjærligheten driver frykten ut.»

Den kjærligheten som Jervell utstrålte med sitt vitnesbyrd om Jesus. Den ene gangen jeg lyttet til ham. Jeg får lyst til å si takk.