«Led oss ikke inn i fristelse» er en ordrett oversettelse av Matt 6,13. Det finnes ikke belegg i teksten for den nye versjonen: «La oss ikke komme i fristelse». Den kan bare forklares ut fra teologiske resonnementer utenfor selve teksten, ikke minst med bakgrunn i det som står i Jakobs brev om at Gud frister ingen (1,13). Men siden Jakob ikke er helt til å stole på når han skriver om tro og gjerninger, er det ikke sikkert han er det her heller.

Kjell Arild Pollestad

Kan leses som «den onde»

I Matt 4,1 leser vi: «Deretter ble Jesus ført av Ånden ut i ødemarken for å bli fristet av djevelen.» Verbet står i passiv, så her er det Jesus som blir ført i fristelse av Ånden, det vil si av Gud. «For å bli fristet» uttrykker at dette skjer med hensikt. Når vi ser dette i sammenheng med at «det onde» i bønnen også kan leses som «den onde», det vil si djevelen, kan meningen være at vi skal be om å slippe å bli utsatt for det Jesus selv ble utsatt for.

Det står et «men» mellom de to siste bønnene og antyder at de henger sammen, og sammenhengen blir enda klarere når vi identifiserer «den onde» som djevelen, selve den profesjonelle fristeren, hovedaktøren i ødemarken. Da blir oversettelsen: «Led oss ikke inn i fristelse, men frels oss fra den onde.»

Kan bety «prøvelse»

En annen mulig nøkkel kan ligge i at det greske ordet peirasmós kan bety både «fristelse» og «prøvelse». Verbet peirázo har som grunnbetydning «å sette på prøve», men kan også bety «å friste». Det samme gjelder det hebraiske verbet som brukes i 1 Mos 22,1, der Gud vil sette Abraham på prøve ved å pålegge ham å ofre Isak, sin eneste sønn. Det er meningsfullt å be til Gud om å slippe å bli utsatt for en slik prøvelse. Da blir oversettelsen: «Led oss ikke inn i prøvelse, men frels oss fra det onde.»

Selv holder jeg en knapp på den første løsningen.

