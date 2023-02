Jeg har voksne barn nå. To av dem var med i barnekantoriet i min menighet. Jeg er ganske sikker på at det gav dem gode åndelige opplevelser i det sakrale kirkerommet.

Guri Berntsen (Privat)

Har ikke mange barn stor tilgang til noe som er større enn dem selv? Et vakkert kirkerom, et nydelig glassmaleri, høyden under taket, lyset som faller inn akkurat slik og slik i kirkerommet en søndag formiddag? Prosesjonen, deltagelsen, lyden av sin egen stemme og de andre koristene? Opplevelsen av å være med på noe høytidelig, vakkert, sakralt?

Disse sangene satt barna mine i bilen og sang. Jeg skammer meg ikke over at mine unger har vært med i et kor i kirken. Jeg tror heller ikke noen av dem synes deres plass i kirkemusikken ble vanskelig for dem seinere, slik at de for eksempel ville kalt det skadelig påvirkning.

Barnekantorer

Jeg blir aldri ferdig med å undres over at det ikke utdannes kantorer som er spesialister i barnekor? Er barns plass i kirkemusikken en underordnet sak på Musikkhøgskolen? Må man være spesielt interessert for å bli utdannet som barnekantor? Hvorfor er det slik at utdannede kantorer virker mest opptatt av korverk for voksne kor? I hvor mange menigheter har kantor satset først og fremst på barn?

Vi har hatt en trosopplæringsreform. Mange som drev kor kjente seg oversett. Det har de sikkert rett i. Det var uheldig at det ble vektlagt at reformen skulle innebære at man ikke bygget videre på virksomhet som allerede var igang, som barnekor. Min vurdering er at neste fase i trosopplæringsreformen er å rydde plass til barna i kirkerommet og kirkemusikken på en radikal måte slik at barn og barns åndelighet blir prioritert. Vi svikter barna ved å ikke sette dem først og gi dem den høyeste rangen i kirkemusikkarbeidet.

Vi kan ha så mange korverk for voksne kantorier som bare det, det har en egen fin verdi, men å gi barna musikalske opplevelser i kirkerommet bør være det viktigste for alle kantorer i Den norske kirke.

Min vurdering er at neste fase i trosopplæringsreformen er å rydde plass til barna i kirkerommet og kirkemusikken på en radikal måte slik at barn og barns åndelighet blir prioritert

Trengs kompetanse til barnekor

Nå har jeg barnebarn, hun elsker å synge, hun ville elsket å være med i et barnekor i kirken. Barnekor bør drives av voksne med kompetanse i korarbeid for barn. Vi må lete i vårt distrikt for å finne et slikt kor. Noen menigheter har skrapet sammen penger og ansatt ekstra folk for å drive barnekor. Min vurdering er at det ikke er lett for for eksempel unge folk å lede et barnekor.

Jeg ønsker meg et barnekor for barnebarnet mitt og mange andre barn, der en kompetent voksen, med hjelpere og assistenter, lærer henne å bli glad i å synge, bli glad i kirkerommet, at hun får utfolde sin åndelighet og oppleve at dåpens velsignelse gir henne rom i kirken.

[ Magien i felles sang ]