Styret i Norsk kvinnelig teologforening (NKTF) kommer med alvorlige påstander mot Bjørgvin bispedømme. I Vårt Land 27. januar skriver de at det «legges til rette for ulike kreative løsninger» som skaper «et usunt arbeidsmiljø» samt at «kvinnelige prester noen ganger går med på ulne løsninger (…) som gjør henne til den sårbare og gir ham spillerom». Videre påstår NKTF at Bjørgvin bispedømme er «blant de bispedømmene med størst utfordringer på dette feltet», med en henvisning til en arbeidsmiljøundersøkelse som ble gjennomført i 2021.

Jeg kjenner meg ikke igjen i påstandene – i alle fall ikke når de dateres januar 2023.

Hadde store utfordringer

Jeg er prinsipielt enig med NKTF når de sier at dersom en kvinne må begrense sin yrkesutøvelse for å ta hensyn til en kollega, er dette vilkår som går ut over hennes arbeidsmiljø. Like mye som jeg mener Bispemøtets uttalelse i 2019 var helt nødvendig: Det eksisterer ikke noen reservasjonsrett mot kvinners prestetjeneste i Den norske kirke. Jeg er også enig i at Bjørgvin bispedømme møtte store utfordringer i arbeidsmiljøundersøkelsen fra 2021.

Jeg reagerer imidlertid på at styret i NKTF ikke tar med fortsettelsen. Deler av handteringen er selvsagt unndratt offentlighet. Men vi kan også se tydelige og helt konkrete bevis på handtering av kvinners (og menns) arbeidsmiljø i Bjørgvin. Samtaler med alle kvinner i prestetjeneste er et slikt eksempel. Bjørgvin bispedømmeråds vedtak ved tilsettinger i faste stillinger og kortere og lengre vikariat et annet.

Jeg har arbeidet med vilkårene rundt kvinners prestetjeneste siden 2008. I løpet av disse årene har jeg intervjuet mange kvinner, i Bjørgvin og hele Den norske kirke. Jeg har hørt mange historier som har lagt grunnlag for det jeg fortsatt mener er en helt rimelig påstand: Handteringen av kvinners prestetjeneste gir utvilsomt grunnlag for en offentlig unnskyldning fra et samlet bispemøte.

Kjenner seg ikke igjen

En fortelling om vilkårene for kvinners prestetjeneste i Bjørgvin som unnlater å ta med den faktiske handteringen etter 2021, er likevel en fortelling jeg ikke fullt ut kan kjenne meg igjen i. For eksempel kjenner jeg ikke til at det «inngås ulne avtaler» i Bjørgvin i dag. Jeg er positiv til NKTFs engasjement for arbeidsmiljøet i Bjørgvin. Selv om grensen for påstandenes relevans er hårfin, kommer NKTFs utspill rett og slett for sent. Derfor framstår påstandene mer som et selvproduserende narrativ enn en virkelighetsbeskrivelse som rommer de prinsipielle og praktiske endringer som faktisk har funnet sted. Selv om jeg forstår at vi ikke kan skryte av at det har vært slik lenge.

NKTF er en viktig organisasjon som har vært en avgjørende medspiller i kampen for dagens situasjon – hvor mange kvinner etter hvert har fått betydelige og viktige lederposisjoner i Den norske kirkes organisasjon. Det som kan virke som en kamp for feminin makt på det maskulines opprinnelige premisser kan også handle om forståelsen av at hierarkiet i kirken ikke bare er noe dårlig eller negativt – men noe nødvendig og vesentlig som bærer kirkens organisasjon. Jeg er opptatt av at vi som kvinner skal være subjekt for oss selv, og gjennom dette bidra og påvirke både individer, institusjoner og organisasjoner. Det er en utvikling som har vært mulig – takket være blant andre NKTF.

Strukturell diskriminering

Jeg kan godt si meg enig dersom styret i NKTF ønsker å si noe om den strukturelle diskriminering som omgir oss – system der disse verdiene har så mange avsporinger i våre liv at det ofte er vanskelig å identifisere dem. Som kvinne møter jeg dem hver eneste dag. Jeg vet at dette er system som påvirker både meg selv og omgivelsene mine – og dynamikken mellom oss.

Men det er stor forskjell mellom å gjenkjenne kulturelle fenomen og å påstå at en arbeidsgiver bryter med både arbeidsmiljøloven, Bispemøtets uttalelse fra 2019 eller Bjørgvin bispedømmeråds vedtak fra 2020. Det er i så fall påstander som krever begrunnelse. Jeg er sikker på at det narrativ styret i NKTF konstruerer ikke er den virkeligheten vår nye biskop vil møte etter at hun er vigslet 16. april i år. Og jeg mener bestemt at dette ikke er den virkelighet kvinner eller menn som søker stillinger i Bjørgvin bispedømme vil møte – dersom de ønsker å komme til oss.

