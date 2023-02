I den siste tiden har den nye kjønnsideologien til Foreningen Fri fått stadig større innpass. Organisasjonens fagavdeling, Rosa kompetanse, slipper inn med sin undervisning i barnehager, på skoler og for ansatte i barnevernet og helsevesenet.

Budskapet til Rosa kompetanse er enkelt og lett å forstå: Din egen selvforståelse og følelser er den eneste rettesnoren for å bestemme din identitet.

Budskapet kan virke tilforlatelig. Når dette opphøyes til en maksime som overskygger alt annet, får det imidlertid svært negative konsekvenser. Ikke minst gjelder dette for barn og unge. På hjemmesiden til Foreningen Fri kommer dette tydelig fram.

Arnfinn Wennemo er lærer. (Privat)

Kroppen har blitt noe «tildelt»

Fri skriver på sin hjemmeside at «Kjønn og seksualitet er en viktig del av identiteten». Kjønn og seksualitet har imidlertid ingen referanser til noen fysiske kjønnskarakteristikker som penis, bryster, hofter, vagina, eggstokker eller testikler. I stedet refereres det til en «persons selvopplevde kjønnsidentitet».

Esben Esther Pirelli Benestad sier det slik: «Kjønn sitter ikke mellom beina, men mellom ørene. Og på det kjønnet henger en kropp». Kjønn sitter altså i hodet. Dersom ei jente er usikker på eget kjønn, kan hun ikke se seg selv i speilet og få svar; hun må sette seg ned og føle etter – føle etter sin «selvopplevde kjønnsidentitet». Egne komplekse følelser som endrer seg fra dag til dag, er hennes eneste veiledning.

Fri refererer til kroppens kjønnskarakteristikker som «det kjønn de ble tildelt ved fødselen». Kroppen og dens kjønnsorganer er «tildelt». Den er ikke en del av identiteten og personligheten. Kroppen er noe fremmed. Noen føler det også slik. Fri sitt svar til dem er simpelthen: Du har dessverre fått «tildelt» feil kropp. For de fleste er dette krevende å høre, for kroppen er med meg overalt og oppfattes som en viktig del av meg selv. Å redusere kroppen til noe «tildelt», senker terskelen for å gjøre irreversible kroppslige endringer som blant annet kan føre til infertilitet, benskjørhet, blodpropp og kreft. Fri har likevel få motforestillinger: «Personer med kjønnsinkongruens har rett til kjønnsbekreftende behandling…».

Et mangfold av likeverdige kjønn

Fri mener at «Reelt kjønnsmangfold er et mangfold av ulike identiteter og uttrykk både innenfor kategoriene mann/kvinne, men også utover disse etablerte kategoriene… alle former for kjønn er likeverdige…». Kjønn er mer enn mann og kvinne; det finnes mange andre kjønn. Alle disse kjønnene er «likeverdige» med kategoriene kvinne og mann. En gutt som er usikker på om sin «selvopplevde kjønnsidentitet» er gutt eller jente, må grave enda dypere i egne omskiftende følelser for å finne svar. Kanskje han verken er gutt eller jente? Kanskje han er noe helt annet? Hva er han egentlig?

Det er mange måter å være jente; det er mange måter å være gutt. Følelser må anerkjennes og tas på alvor. Men følelser er ikke sannhetsvitner om virkeligheten

Rosa kompetanse har «Snakk trygt» som sitt slagord: «Målet er at alle skal kunne snakke trygt om kjønn og seksualitet». Uttrykket «snakke trygt» er ikke definert på hjemmesiden. Utfra sammenhengen er det likevel ingen tvil. «Snakk trygt» betyr å ytre seg i samsvar med Fri sin ideologi. Fri har fasiten på hva som er riktig å si. Fri sitt ufrie krav om «Snakk trygt», knebler ytringsfriheten – demokratiets viktigste verktøy. Og en opplyst samtale om bedre undervisning og oppvekstsvilkår svekkes.

Fortvilte barn og unge betaler prisen.

Fri sitt ufrie krav om «Snakk trygt», knebler ytringsfriheten – demokratiets viktigste verktøy

Følelser er ikke sannhetsvitner

Det finnes et stort spekter av kjønnsuttrykk innenfor kategoriene jente og gutt, kvinne og mann. Det er mange måter å være jente; det er mange måter å være gutt. Følelser må anerkjennes og tas på alvor. Men følelser er ikke sannhetsvitner om virkeligheten. God mental helse kjennetegnes av at følelsene forholder seg konstruktivt til den fysiske virkeligheten – ikke fjerner seg fra virkeligheten ved å omdefinere kjente begreper og dikte opp nye uten referanser til noe konkret.

Kroppen min er en del av meg. Hver av mine kroppsceller har sin «personlige signatur» som følger meg gjennom hele livet og som i detalj forteller om min kropp og mitt kjønn.

Dette er den fysiske virkeligheten som ingen av oss kan føle bort.