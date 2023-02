Andrew Tates forvridde form for islam

Få nyhetsbrev fra Vårt Land. Meld deg på her !

Den tidligere kickbokseren og svært innflytelsesrike sosiale medier-personligheten Andrew Tate er blant de fleste av oss mest kjent for sine misogynistiske uttalelser. I 2021 var han en av de mest søkte personene i verden på Google, men mange av kontoene hans i sosiale medier er slettet på grunn av upassende innhold. På plattformen TikTok har søkeordet «Andrew Tate» imidlertid vanvittige 10 milliarder visninger.

Hikmah-huset Rania Al-Nahi er prosjektleder. (Erlend Berge)

Konvertitt

I oktober i fjor konverterte han til islam, og like før nyttår ble Tate og hans bror arrestert i sitt hjem i Romania, mistenkt for menneskehandel, frihetsberøvelse og voldtekt.

Tate er flere ganger avbildet bærende på Koranen på vei inn til rettsmøter. Det har fått muslimske kvinner og menn verden over til å kalle arrestasjonen for en undertrykkende handling utført av feminister. Det første jeg tenkte da jeg leste at Andrew Tate hadde konvertert til islam var «hvorfor Tate? Hvorfor ikke George Clooney eller en annen sympatisk kjendis? Hvorfor fikk vi den kvinnefiendtlige mannen?»

Er det Andrew Tates konvertering jeg irriterer meg over eller enkelte muslimers ukritiske reaksjoner? Jeg måtte tenke meg om. Jeg satte meg ned og gjorde et kjapt Google-søk på Andrew Tate før og etter at han konverterte til islam. Retorikken ser ikke ut til å ha forandret seg.

Forener ytterkantene

Tates fanskare strekker seg fra den høyreekstreme og islamofobiske kommentatoren Tommy Robinson til den muslimske predikanten Mohammed Hijab. Er det tilfeldig at to motpoler hyller samme mann?

Det tror ikke Rasha Al Aqeedi, nyhetsredaktør for Midtøsten i det USA-baserte New Lines Magazine. I en artikkel spør hun hvorfor muslimer vender det andre kinnet til og omfavner Tates høyreekstreme budskap. Hun peker på en fremvoksende ideologi forankret i kvinnehat, homofobi og transfobi, som samler seg mot en felles fiende: Feminisme og liberalisme. Hun peker også på en annen mann, den kanadiske psykologen Jordan Peterson, som appellerer til muslimske menn i patriarkalske miljøer fordi han er talsmann for såkalte tradisjonelle verdier. Både Tate og Peterson flørter åpenlyst med ytre høyre, og deres konservative fremtoning gir gjenklang i mange muslimske miljøer.

Den ukritiske hyllesten av en mann som Tate, som rettferdiggjør mishandling av kvinner, kan ikke stå uimotsagt.

Både Tate og Peterson flørter åpenlyst med ytre høyre, og deres konservative fremtoning gir gjenklang i mange muslimske miljøer

Motstandskraft

Tate fyller kanskje et vakuum. Mange unge menn ser på ham som en nødvendig motstandskraft mot den feministiske, venstreorienterte og progressive offentlige samtalen. Han tjener fortsatt store penger på pornografi og bruker plattformene sine på sosiale medier til å spre kvinnefiendtlig retorikk. Det er farlig.

Tates syn på maskulinitet er også veldig ulikt de tradisjonelle maskuline idealene som fremmes i religioner som islam. Det påpekte nylig den kristne forfatteren Nassim Taleb i en Twitter-melding: «Tradisjonelt uttrykte menn sin ‘styrke’ ved å være milde, elskverdige, rettferdige og beskyttende. Problemet med Andrew Tate er at unge menn nå vil assosiere maskulinitet med stilen hans, og ikke med den tradisjonelle formen.»

Er dette islam?

Amerikanske islamforskere har også stilt spørsmål ved Tates måte å fremme islam. Man kan virkelig spørre seg, hvor i Koranen og profetens tradisjon står det at man skal være macho og overflatisk, forsvare mishandling av kvinner, og fremme rikdom og materialisme og kjøp av luksusbiler? Neppe noe sted!

Å forsvare Tate er å si at man ikke har noen innvendinger mot en mann som fortsatt åpenlyst utnytter kvinner. Tates tilsynelatende syndige liv er ikke trusselen. Trusselen er den nye bølgen av feminisme, humanistiske verdier og progressiv islam som taler imot tradisjonelle kjønnsroller og patriarkalske strukturer.

Slik jeg ser det handler Tates konvertering om makt og mannlig overlegenhet, og ikke troen i seg selv. Hans popularitet vokser blant unge menn, også muslimer, og Andrew Tates forretningsidé vil nok fortsette å kaste av seg.

