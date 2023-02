Få nyhetsbrev fra Vårt Land. Meld deg på her !

70 år etter Ole Hallesbys beryktede radiopreken håper jeg på en mer søkende, spørrende samtale enn «helvetesdebatten» den gangen. Dette må blant annet være en samtale om bibeltekster – og om oversettelse.

Knut Grønvik (Erlend Berge)

Finnes flere steder

Tanken om «livets to utganger» finner jo støtte flere steder i Bibelen. Et kroneksempel er gjerne Jesu ord i Bergprekenen: «Gå inn gjennom den trange porten! For vid er porten og bred er veien som fører til fortapelsen, og mange er de som går inn gjennom den. Men trang er den porten og smal er den veien som fører til livet, og få er de som finner den.» (Matteus 7,13-14)

Men er det faktisk dommen og dens evige konsekvenser som er tema her? Og er «fortapelsen» en velvalgt oversettelse?

Ordene «fortapelse» og «helvete» brukes ofte om hverandre. Det forkludrer samtalen. Til helvetet hører folkelige forestillinger om evig ild og pine. Og dermed knyttes også fortapelsen til lignende skrekkscenarier i etterlivet.

Men så enkelt er det ikke, i alle fall ikke på gresk. I Matteus 7,13 står det «apåleia». I praktisk talt alle engelske bibler, fra King James i 1611 til våre dager, er det gjengitt med «destruction». Svenskene har i minst hundre år advart mot veien til «fördärvet». På norsk står det altså «fortapelsen». Men andre steder i Det nye testamentet oversettes samme ord med «undergang» (Åp 17,8) eller «å gå til grunne» (Rom 9,22).

Hvorfor velge «fortapelsen» når andre norske ord både ligger tettere på grunnteksten og fjernere fra en angstforsterkende kopling til helvetet?

Gammel vane?

Følger bibeloversetterne bare gammel vanes brede vei? Hvorfor velge «fortapelsen» når andre norske ord både ligger tettere på grunnteksten og fjernere fra en angstforsterkende kopling til helvetet? Det er etter mitt syn gode oversetterfaglige grunner til å droppe fortapelsen i bibelspråket, gjerne allerede i den varslede revisjonen 2024.

Vi kan heller skrive: «Bred er veien som fører til undergang». Eller «til fordervelse». Eller «til ødeleggelse». Da sitter vi med et visdomsord om noe alle og enhver kan observere: Mange driver lett og motstandsløst med langs en ødeleggende vei. Færre finner den livgivende stien de burde slått inn på.

Og dette stemmer vel også bedre med konteksten? Rett foran står den gylne regel. Er det ikke livsveiledning Jesus kommer med her, som i det meste av Bergprekenen ellers? Snakker han ikke, i det minste først og fremst, om konsekvenser her i livet?

De dennesidige følgene av våre livsvalg er alarmerende nok. I tillegg kommer evighetsalvoret knyttet til dommen over levende og døde. Men dette kan med fordel belegges med andre bibeltekster. Som det muligens heller ikke er fullt så mange av som det har vært vanlig å mene.

[ – Jeg er glad for at vi ikke lenger skal «gå fortapt» ]