Jostein Ådna er i VL 30.11 engstelig for at Det gamle testamente (GT) ikke vil bli prekt over i Den norske kirkes hovedgudstjeneste. Årsaken er vedtak i Kirkemøtet om å avvikle ordningen med at det på noen søndager skulle prekes over GT istedenfor over evangeliet. Siden tekstrekkene følges i mange andre kirker, kan det resultere i at GTs plass i norske prekener reduseres.

I Den norske kirke har man den økumeniske rekkefølgen for plasseringen av bibeltekstene: GT, epistel og evangelium. Evangeliet regnes som hovedteksten. Den omkranses ofte av en prosesjon med lys. Bakgrunnen for dette er at i evangeliet er Jesus Kristus hovedpersonen.

Kristen Edvard Skaar er pensjonert prest. (Debatt)

Gjelder ikke bare GT

Da man bestemte at søndagens GT-tekst skulle prekes over, rokket man ved dette. Der man var vant med prosesjon ved lesningen av prekenteksten, fortsatte man gjerne med det selv også når det ble prekt over GT.

Dette må man kunne gjøre av og til, for eksempel en gang i måneden – i hvert fall som forsøk

Men det er ikke bare GT som forsvinner som prekentekst ved det nye opplegget. Det gjør også de fastsatte søndagene med preken over dagens epistel. Dermed er det ikke bare GT-forkynnelsen som minker. Det gjør også forkynnelsen over NT utenom evangeliet.

En alternativ ordning

Kan noe gjøres for å forhindre manglende forkynnelse over bibelsk stoff utenom evangeliene? Og samtidig beholde den økumeniske plasseringen av tekstene og preken over evangeliet? Ja, man kan gjøre som på 400-tallet. Da vet man at det var vanlig med tre prekener – en etter hver av de tre tekstene som var plassert slik som nå. Det hadde jeg lyst til å forsøke, og det resulterte i denne ordningen: GT, preken over den teksten, salme; NT/epistel, preken over den teksten, salme; evangelium, preken over den teksten, salme, og så trosbekjennelsen.

Prekenene var korte, og man syntes ikke det ble for mye forkynnelse siden den var delt i tre omganger.

På den måten ble både teksten fra GT og epistelen prekt over. Dette må man kunne gjøre av og til, for eksempel en gang i måneden – i hvert fall som forsøk. Dermed blir det nytenkning om GT-prekener. Men ikke bare om dem, også om prekener over epistlene.