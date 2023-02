I et innlegg i Vårt Land 28. januar, kommenterer Olga Elisabeth Slettahjell avisens faste spaltist, Sofie Braut: «Når Braut får ordet, er det som hun tar oss, sine troende søsken i skole, putter oss i samme sekk og kjefter på oss.» Måten Braut kommuniserer på, stenger for det gode budskapet hun vil nå ut med, ifølge Slettahjell. Det er ikke første gang Sofie Braut karakteriseres på denne måten. Braut står godt opp for seg selv. Mitt innlegg er ikke ment som et forsvar av henne som sådan. Men det er en anledning til å reflektere over hvordan kristne ledere kan og bør fremstå med et mangfoldig uttrykk.

Vidar Mæland Bakke er prest i Bymenigheten, Sandnes og medforfatter av boka «FEM toneangivende personer».

Kan også provosere sine egne

Jeg har selv blitt «trigget» og provosert av Brauts skarpe tekster. Sofie Braut er noe så sjelden som en skrivende og meningssterk kvinnelig stemme fra den lavkirkelige, konservative delen av kristenlandskapet. Så vanskelig å sette i bås at hun også i noen tilfeller har klart å provosere folk fra sitt eget miljø. Brauts form er direkte, noen ganger overdrivende, ikke så nyansert som mange andre skribenter. Hun anser det ikke som sitt ansvar å bringe inn alle mulige perspektiver i enhver sak. Hun er typen som kan la seg provosere av både ullenhet og unnfallenhet blant kirkelige ledere. Selv er jeg teolog og prest. Med det følger en ganske tung akademisk bagasje og ikke så lite faglig arroganse. Jeg har tatt meg i å mene at Sofie Braut burde uttrykke seg mer nyansert om vanskelige bibelske tekster. De norske teologiske fakultetene har lang tradisjon for å utdanne «lærer-hyrder», men i mindre grad heie fram dem som har potensiale til å være «apostler», «profeter» og «evangelister».

Lederrollen «profeten»

Slettahjell bruker bildet av en kjeftende lærer som ikke har skjønt at elever lettere gjør som vi sier hvis vi snakker vennlig til dem. Det gir meg et springbrett til å nevne vesentlige forskjeller mellom de fem leder-rollene som Paulus omtaler i Efeserne 4. Jeg aner at Slettahjell ønsker at Braut i større grad skal skrive som en lærer med hyrde-kappen på, den som ser enkeltmennesker og viser omsorg og varme. Hun innrømmer det selv: Bildet halter. Vårt Lands lesere er ikke Sofie Brauts elever. Vi er heller ikke flokken hun leder. De treffer hun derimot i sin lærerhverdag på en videregående skole på Jæren eller gjennom Lagets prosjekt «Grill en kristen», der hun for tiden er prosjektleder. Hun evner usedvanlig godt å møte elever både med den pedagogiske og menneskelige varmen som Slettahjell anbefaler.

Som offentlig skribent tror jeg derimot Sofie Braut gestalter en annen av de fem lederrollene i Efeserne: Hun er den omstridte og utskjelte «profeten». Den profetiske stemmen skal ikke plasseres i en bås. Den har utallige uttrykksformer. Men ofte vil profeten i ord eller handling minne oss om det som flertallet i flokken ikke ser så tydelig. Når stemmen maner til oppbrudd eller til å vende tilbake til røttene, vil det ofte tråkke en god del av oss på tærne. Det er rett og slett ubehagelig.

Det trengs flere slike

Apostelen er også fokusert, men tar ofte større helhetsansvar. Evangelisten trengs i høy grad som kommunikator, men er ofte brobyggeren som tilpasser budskapet til mottaker. Profet-stemmene har ikke hele vettet, og de representerer ikke Gud i større grad enn andre ledere. Det trengs derfor et mangfold av stemmer for å reflektere «hele Kristi fylde» (Ef. 4,12). Profeten finner vi innenfor kirkas fysiske vegger, men ikke bare der. Greta Thunberg i klimasaken. Arne Viste som stemme for papirløse innvandrere. Sofie Braut i møte med sekulariseringen i kirke og samfunn. Flere eksempler kunne vært nevnt.

Uavhengig av profetenes kirkelige ståsted, vil jeg hevde at det vi trenger i vår tid er flere slike radikale og modige stemmer, ikke færre.