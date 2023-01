Få nyhetsbrev fra Vårt Land. Meld deg på her !

Ole Kristian Bonden, nyutnevnt biskop i Hamar, uttaler at Bibelen ikke er så viktig. «Det er ikke sikkert at alle skal lese Bibelen,» sier han, ifølge Vårt Land.

Han kan selvfølgelig mene hva han vil som privatperson, men som biskop virker det merkelig at det går an å si noe sånt. Det er ikke god pedagogikk for en som skal fremme den kristne troen blant folk.

Erik Dahl er pensjonist, forfatter og lekpredikant. (Privat)

Om fjorten dager er det såmannssøndag i kirkene, og da lyder budskapet om såkornet som er Guds ord. «Guds ord» vil vel de fleste oppfatte som Bibelens ord – der Jesus uttaler seg som Guds sønn. Mange som i dag kaller seg kristne, hevder derimot at de har alle svarene inne i seg. De påstår at deres innsikt, erfaringer, søk på Internett og magefølelsen forteller dem alt de trenger å vite. De setter til side både Skriftens ord og historien. De søker kontakt med andre som mener det samme. Mange finner til og med kirken og Gud irrelevant for hvordan de skal leve livet.

Morgenbønn

Nyttårsaften hadde Vårt Land en artikkel som handlet om hva folk som jobber i kirken eller kristne organisasjoner, gjør før de går på jobb om morgenen. Tolv personer ble intervjuet. En av dem var nettopp Ole Kristian Bonden. Jeg hadde ventet at disse personene ville fortelle om bibellesning og bønn som start på dagen. Men ingen av dem har fortalt om noe slikt.

Noen sier at morgenen er travel og at de raskest mulig går gjennom et mer eller mindre fast rituale, der kaffen har en sentral plass. Andre har en stille stund og tenker – mest på seg selv og sin egen kropp. Men ingen forteller at de tenker på Gud.

Slik har det blitt. Men vår moderne tid er ikke helt ulik oldtiden. Denne måten å tenke på er langt fra ny. Vi kan lese om den både i historiebøker og Bibelen selv. De kristne ble også den gang utsatt for tilsvarende argumenter. Mot dette sier Paulus i Kolosserbrevet 2,3-4: «For i ham [Kristus] er alle visdommens og kunnskapens skatter skjult til stede. Dette sier jeg for at ingen skal lure dere med sine overtalelseskunster.»

