Bjørgvin skal ha ny biskop. Vi vet at det blir en kvinne, men hvordan vil hun arbeide for et godt arbeidsmiljø for kvinner i prestetjeneste?

Norsk Kvinnelig Teologforening (NKTF) er opptatt av gode arbeidsbetingelser for kvinner i prestetjeneste, inkludert godt arbeidsmiljø. En arbeidsmiljøundersøkelse fra 2021 avdekker at Bjørgvin er blant de bispedømmene med størst utfordringer på dette feltet. For å ivareta de kvinnene som er ansatt, og for å rekruttere kvinner til prestetjeneste i bispedømmet, er det viktig at den nye biskopen er tydelig på hvordan hun vil jobbe med disse utfordringene.

Få kvinneprestmotstandere

De mannlige prestene som ikke anerkjenner kvinners prestetjeneste, er en liten gruppe. Det er enda færre som nekter å samarbeide med kvinnelige kollegaer, men når det skjer, og når det legges til rette for ulike kreative løsninger for å unngå at disse to kollegene møtes på jobb, da skapes et usunt arbeidsmiljø. En prest har rett til å gå på jobb og utføre sine arbeidsoppgaver uten at noen nekter å samarbeide med henne på grunn av hennes kjønn.

Ethvert forsøk på å løse opp i en slik situasjon, må være slik at den ikke går ut over kvinnene. Hvis det legges opp til at en kvinne må begrense sin yrkesutøvelse for å ta hensyn til en mann som ikke aksepterer hennes prestetjeneste, går det utover hennes arbeidsmiljø. Det er de mennene som ikke aksepterer kvinners prestetjeneste som må innordne seg. NKTF har en klar forventning om at den nye biskopen er tydelig på dette. Så langt har de gjenværende kandidatene i Bjørgvin lagt vekt på å lytte og på å forholde seg til de vedtak som gjelder. Begge deler er viktig, vi etterlyser en annen tydelighet fra biskopens side. Vi trenger at den nye biskopen tydelig sier: Kolleger forventes å samarbeide med hverandre.

Viktig å være ryddig

Ingen prest er noen gang lovet å slippe å samarbeide med kollegene sine. Aksept for hva de mener er noe annet. Her er det viktig å være ryddig. Man kan fint være kvinneprestmotstander av prinsipp, men likevel forrette gudstjenestene sammen med en kvinne, ta imot nattverd fra en kvinne, og ha en kvinnelig biskop som sin overordnede. Vi forventer at alle mannlige prester i Den norske kirke gjør dette, også de som har en mening som er annerledes enn kirkens. Slik er det også med dåp: Vi kan akseptere at en prest har et annet dåpssyn, men i sin praksis må presten være lojal mot kirkens lære.

Noen ganger går kvinnelige prester med på ulne løsninger for husfredens skyld, løsninger som gjør henne til den sårbare og gir ham spillerom. Dette er kontraproduktivt og bidrar ikke til å lage gode, varige løsninger. Det er på grunn av dette at vi trenger bispekandidatenes tydelighet nå.

Bispekandidatene må være klare i sine uttalelser om dette før tilsettingen. Bare slik unngår vi at det skapes forventninger om ulne løsninger. Det vil sette oss mange år tilbake om en kvinnelig biskop gir kvinneprestmotstanderne større handlingsrom, og det vil øke konfliktnivået. Det har vi ikke råd til; selv om det kanskje kan oppleves bredt og ivaretakende for biskopen. Dette handler om gode, varige løsninger i kirken og om rekrutteringssituasjonen til prestetjeneste for fremtiden.

Før kirkerådet tar sin avgjørelse, ber vi i NKTF om at biskopskandidatene er tydelige på hvordan de vil arbeide for et godt arbeidsmiljø for kvinnelige prester i Bjørgvin bispedømme.

