For over 15 månader sidan slo Høgsterett samrøystes fast at utbygginga av vindkraft på Fosen bryt med menneskerettane (SP §27). Den samiske reindrifta på Fosen er sterkt pressa, og ekspropriasjonen av reindriftsområda til vindkraftanlegg var ulovleg.

Einar Sørlid Bondevik (privat)

Likevel arbeidar Olje- og energidepartementet (OED) for at det ulovleg oppsette anlegget skal bli ståande. Både Statsforvaltaren i Trøndelag og Noregs institusjon for menneskerettar (NIM) stiller seg kritisk til OED sin handlemåte.

OED argumenterer med at domen ikkje sa at anlegget måtte rivast. Men Høgsterett si oppgåve var berre å vurdere om konsesjonen var lovleg eller ikkje. Det ligg i maktfordelingsprinsippet. Difor var det sjokkerande at Terje Lien Aasland, som no er Olje- og energiminister, etter domen uttalte: «Det er en stor og viktig sak, som også er alvorlig fordi den kan svekke tilliten til konsesjonssystemet hvis den blir stående.»

Høgsterettsdomar er endelege, og det er alvorleg å så tvil om det. Diverre ser det ut til at eit fleirtal på Stortinget held dei seg på Aasland si linje.

Som politisk engasjert har er eg sakna stemma til mitt eige KrF i denne saka

Saknar KrF

Som politisk engasjert har er eg sakna stemma til mitt eige KrF i denne saka, trass i at dette treff kjernen i KrF sine grunnverdiar. Tidlegare KrF-leiar Dagfinn Høybråten leier no Sanningskommisjonen som granskar staten sin fornorskingspolitikk. Han er tydeleg på at oppfølginga av Fosen-domen er eit kritisk punkt i kommisjonen sitt arbeid. Manglande oppfølging av Fosen-domen set tilliten til rettsstaten i fare, noko òg Nidaros biskop Herborg Finnset tok opp sin nyårstale.

KrF sitt politiske program er grunngjeve i menneskesyn, at alle menneske og kulturar er likeverdige, i nestekjærleik, at rettferda gjeld for alle og ikkje berre dei mektigaste i samfunnet og i forvaltaransvaret, at jord, luft og vatn gir framleis skal gi liv til alt som lever og til menneske som har sin heim og virke der. Det er på høg tid at Høgsterettsdomen no blir gjennomført i politisk handling, og eg vil særskild oppmoda KrF-leiinga til å ansvarleggjere regjeringa.

For det er vel ikkje slik at Høgsterett berre er til pynt?

[ Aasland vil vise EU «hva vi holder på med i nord» ]