Fristelsen til å drive påtvingende mekling i det offentlige rom er tydeligvis uimotståelig for media. At tabloidaviser og det som verre er lar seg nedverdige til den slags, er trist nok, om enn ikke sjokkerende. Men at selv statskanalen er sunket så dypt som å ukritisk brette interne anliggender ut i offentligheten, er dypt tragisk.

Ta heksejakten på presten Benjamin Anda som eksempel. Jeg kjenner Anda personlig. La det bare være sagt at den offentlige karikaturen som tegnes av ham i media (som mørkemann) står i sterk kontrast med den omgjengelige, folkekjære personen jeg kjenner.

Ben David Normann er matematisk kosmolog, ansatt ved NTNU. (Privat)

Villedende i mediene

Senest 17. januar kan en altså finne følgende overskrift på NRK.no: «Kvinneprestmotstandar ber om økonomisk fallskjerm». Et stort bilde av den antatte «hateren» følger ordene. En mer villedende overskrift skal en lete lenge etter. Ordlyden maler et bilde av en mørkemann som ønsker å slutte, og hinter attpåtil om at han forsøker å profitere på situasjonen. Mange lesere lar seg snart overmanne av fristelsen til å lese mer om den lumske profittjegeren. Sannheten solgt for et klikk-åte.

Selvsagt forsøker ikke Anda å profitere på situasjonen. Går du inn i artikkelen og leser den (som dessverre langt i fra alle gjør!), så avsløres det hvor misvisende overskriften er: Fallskjermen det påståes at soknepresten «ber om», viser seg å ikke være annet enn et forslag til løsning (i en intern kommunikasjon!), skulle det komme til det punkt at Anda ikke lenger kan holde fram i stillingen.

En offentlige gapestokken

Det handler altså heller ikke om et uttalt ønske fra Anda sin side om å slutte. Det kan jo selvsagt tenkes at et slikt ønske vokser fram, all den tid media benytter enhver anledning til å sette presten i den offentlige gapestokken. En sluttpakke ville for så vidt heller ikke vært urimelig: Mannen la en 6-årig profesjonsutdanning bak seg, i en tid hvor han ble lovet at mennesker med hans ståsted hadde en framtid i kirka. Den framtiden ser nå heller mørk ut, og omskolering kan fort bli nødvendig. «Forsøkt gjort arbeidsledig etter seks års skolegang,» eller «Foreslo passende sluttpakke — fikk nei,» ville kanskje vært mer passende avisoppslag.

Heksejakt på sviktende grunnlag

Er det moralsk forsvarlig av media å invitere det norske folk til heksejakt? Nei. En kan bare spekulere i om det er dårlig skolering av journalister eller monetære årsaker som ligger bak det moralske forfallet, men én ting er i alle fall klart: Hvis en absolutt skal drive med heksebrenning i det offentlige rom, bør en som et minimum dobbelsjekke at den som skal brennes faktisk er heks, og ikke bare har fått tildelt statusen av ondsinnede rykter. I det nevnte tilfellet har journalisten som forsøker å beskytte de kvinnelige kollegaene mot en innbilt mørkemann, gjort seg selv til redskap for en større urett: Heksejakt på totalt sviktende grunnlag.

For hvorfor nevnes det ikke i artikkelen at Anda i høst ble ønsket videre som prest av enstemmige menighetsråd? Det alene sier litt om hvor ubetydelig et problem media har valgt å blåse opp med skandaløse overskrifter.

