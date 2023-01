Nå sitter jeg i en by sør i Brasil og har en nyttårstanke jeg vil dele med dere: Språkkunnskap er avgjørende for god og effektiv integrering, og det er både ditt og mitt ansvar å bidra til. Språkkunnskapene kommer fortere om vi snakker saktere, er nysgjerrige og tålmodige i møte med nye mennesker.

Når vi lærer et nytt språk i et fremmed land, blir vi på flere måter som små barn igjen. Det erfarer jeg nå som jeg holder på å lære portugisisk. Jeg er mer hjelpeløs og sliter med å uttrykke meg fullt ut. Jeg virker dummere på portugisisk enn jeg er på norsk. For å lære så hermer jeg, peker, spør og prøver meg frem. Selvfølgelig er det viktig å studere språket og grammatikken, men det er i samtale med lokale jeg lærer hvordan språket faktisk brukes.

Helga Mjøs er utvekslingsstudent til Brasil i regi av Hald internasjonale skole. (Privat)

Det er frustrerende å ikke skjønne

La oss heie frem alle som holder på å lære det norske språket ved å være nysgjerrige, tålmodige og stille spørsmål som innleder til samtale. Og ikke minst, det er helt avgjørende å snakke enkelt og sakte i starten. Alt dette er enormt verdifullt for å utvikle evnen til å lytte, snakke og motivere til videre læring.

Og dette kan jeg skrive under på: Å lære seg et annet språk i et fremmed land er verken en dans på roser eller lett som en lek. Det er utfordrende til tider, og det er frustrerende å ikke skjønne når alle andre skjønner.

Språkkunnskaper åpner for fellesskap

Mange steder opplever jeg å bli møtt med oppriktig nysgjerrighet ettersom jeg ikke er brasiliansk. Enten det er i kassa på butikken, en nabo eller en Uber-sjåfør. De lurer på hva jeg gjør her, hvor lenge jeg skal være her og om vi har konge i Norge. Selv om det ofte skjer misforståelser, spesielt i starten, så får jeg nesten alltid positiv tilbakemelding så lenge jeg prøver å svare på portugisisk. Det har vært avgjørende for motivasjonen min til å fortsette å prøve meg frem, noe som har fremskyndet læringsprosessen min.

Gode språkkunnskaper gir muligheten til å ta del i fellesskap og vil derfor kunne hindre både utenforskap og ensomhet. Det er først når jeg lærer meg språket her at jeg kan forstå mer om hvordan folk lever her og ta del i samfunnet jeg lever og bor i. Det trengs litt språk for å kunne stille disse spørsmålene, som hvordan folk feirer jul eller hva de pleier å lage til lunsj.

Aksent er et tegn på intelligens

Jeg lurer på hvordan de som er nye i Norge blir møtt. Uansett om de kommer fordi de har lyst eller fordi det var den beste av alle dårlige løsninger. Jeg håper vi klarer å heie på de underveis i språkprossessen, være nysgjerrige og at vi husker at aksent er et tegn på intelligens. Man er faktisk på vei til å lære et helt annet språk enn hodet har fungert på tidligere, og man er mye smartere enn det kan høres ut som.

Husk at et oppriktig ønske om kommunikasjon når lengre enn språkbarrieren. Ellers kan nysgjerrighet, tålmodighet, langsom snakking og en god dose armbevegelser ofte være til hjelp på veien. Denne lille innsatsen fra hver og en av oss i møte med nye mennesker kan gi et løft i integreringen.