Vårt Land har 4. januar en interessant gjennomgang av verdipolitiske oppgjør som venter oss i 2023. En sak som nevnes er budsjettavtalen mellom SV og regjeringen, der de blant annet ble enige om å sende på høring forslag om å tidsavgrense tilskudd til private barnehager.

Jørn-Tommy Schjelderup administrerende direktør PBL (Private Barnehagers Landsforbund) (PBL)

Ikke risikofritt

Saken kan kalles verdipolitisk fordi det dreier seg om makt i styringen av barnehager. Å gi kommunene makt til å tidsavgrense tilskudd vil frata barnefamiliene makt når de velger barnehage. Enkelte fremstiller det som at private barnehager ikke løper noen risiko når de er godkjent, at de nærmest har rett på tilskudd til evig tid. Et eksempel så vi i Klassekampen 5. desember i fjor: «Vi kan ikkje ha tilskotsordningar som er evigvarande og som dermed blir ei form for adelege privilegiar som aldri tek slutt», sa stortingsrepresentant fra SV, Grete Wold.

Det er en helt feilaktig fremstilling. Det er barnefamilienes valg lokalt som bestemmer hvilke barnehager som får tilskudd. Hvis en privat barnehage ikke leverer godt tilbud, vil foreldre søke seg bort og tilskudd bortfalle. Private barnehager må gjøre seg fortjent til tilskudd, gjennom å gi et godt og trygt tilbud til barna. Om en privat barnehage ikke klarer å levere kvalitet, vil den bli valgt bort, og den vil miste tilskudd.

Kommunale og private barnehager bør kjempe om barnefamilienes gunst på like vilkår

I dag tar enkelte kommuner opp konkurransen med de private barnehagene ved at kommunen enten kjøper opp private barnehager, eller bygger nye egne kommunale barnehager. At politikere i enkeltkommuner ønsker flere eller større kommunale barnehager er i prinsippet greit. Men det er barnefamiliene som må få velge å bruke dem.

Gir urimelig fordel

Å tidsavgrense tilskuddene til de private barnehagene vil gi kommunale barnehager en urimelig fordel. Kommunale og private barnehager bør kjempe om barnefamilienes gunst på like vilkår. Det er underlig at SV, for å bruke Wolds eget språk, ønsker å gi kommunen privilegier. PBL mener det er barnefamiliene selv som skal ha privilegiet om å velge barnehage.

Skal vi fortsatt ha en mangfoldig barnehagesektor der private satser på kvalitet og investerer langsiktig, er vi avhengig av en viss forutsigbarhet.

Nylig viste igjen en undersøkelse fra analysebyrået EPSI at barnehagene er den delen av utdanningsløpet med klart høyest tilfredshet. Private barnehager gjør det litt bedre enn de kommunale. Det er et klart tegn på at vi som skattebetalere får gode tilbud igjen for det vi bruker på barnehage. Samtidig er det viktig at det offentlige kontrollerer bruken av skattepenger. Det er PBL pådriver for, og tilhenger av. Det vi protesterer mot er sterke vrengebilder av en sektor utenfor kontroll, som igjen skal legitimere radikalt ny politikk.

Moderate krefter i regjeringen har den siste tiden beklaget bruk av begreper som velferdsprofitør og lignende. Vi håper det er bidrag til en verdipolitisk kurs der Stortinget samles om forsterket likebehandling av alle typer barnehager. Slik kan Stortinget legge et godt grunnlag for fortsatt høy kvalitet og mangfold i barnehagesektoren.

[ Har planlagt barnehage i seks år - regjeringens lovkrav kan velte bygging ]