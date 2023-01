Henrettelser vil ikke skremme iranerne

Få nyhetsbrev fra Vårt Land. Meld deg på her !

Protestene i Iran fortsetter i 2023. Opprørene i Iran har fått flere navn, som Jinas (Mehsas) revolusjon, kvinnerevolusjon og folkerevolusjon. Iran er flere nasjoner og multikulturer. Nasjonene består av persere, kurdere, blutsjere, azerere, arabere og turkmenere. De protesterer hånd i hånd mot den iranske islamske republikken. Disse folkegruppene har felles mål, de kjemper for demokrati, frihet og fred.

Osman Kawkabishad

Nok er nok

Det iranske regimet har styrt landet med den ytterste brutalitet og utøvet vold mot sitt folk i 44 år. Nå sier det iranske folket «nok er nok». De ønsker regimeendring og dannelse av et demokratisk føderalsystem der alle nasjonalitetene kan være representert i regjeringen og styre landet på en rettferdig måte.

Folkeopprøret i Iran startet i september, etter at Jina, en kurdisk jente på 22 år, døde i moralpolitiets varetekt som følge av skader hun ble påført under den voldelige arrestasjonen. Det har vært store demonstrasjoner i Iran og verden over. Mange av demonstrantene i Iran har blitt skadet, arrestert og drept. Av de arresterte har en del fått dødsdom. De dødsdømte har ikke fått anledning til å engasjere forsvarsadvokater.

Det vi nå er vitne til at skjer i gatene i Irans byer var helt utenkelig for ett år siden

Henretter demonstranter

Det iranske regimet henretter demonstrantene foran folkemengden, i full offentlighet. På denne måten vil de skremme befolkningen. De sier «Hvis dere protesterer mot Irans islamske republikk vil dere lide samme skjebne».

To demonstranter har blitt henrettet siden Jina døde i september. Mohsen Shekari og Majidreza var begge 23 år gamle da de ble henrettet i desember. Ifølge menneskerettighetsorganisasjoner er minst 25 demonstranter idømt dødsstraff.

Mer solidaritet

Det iranske regimets forakt for menneskeliv er grenseløs, og tar ingen menneskelige hensyn. De brutale henrettelsene i Iran er uakseptable og åpenbart i strid med menneskerettighetene.

Norske myndigheter bør vise mer solidaritet med det iranske folket og støtte deres kamp mot regimet, i likhet med andre land i Europa.

Trusselen om henrettelser vil ikke kvele kampviljen, tvert imot gjør den sinnet mot regimet større. Folket mobiliseres.

Det vi nå er vitne til at skjer i gatene i Irans byer var helt utenkelig for ett år siden. Selv om jeg har levd i eksil i 44 år har jeg fortsatt håp om en bedre framtid for Iran og Øst-Kurdistan (Vest-Iran), men folkebevegelsen trenger politisk støtte fra hele verden, spesielt fra Vesten.

