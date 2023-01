Kirken har ikke skylden for dualismen

Få nyhetsbrev fra Vårt Land. Meld deg på her !

Fysioterapeut og masterstudent Kristian Bye bygger på moderne myter når han 2. januar hevder at for å «få tillatelse fra kirken til å forske på kroppen måtte Descartes argumentere for at sjelen og det indre livet var kirkens domene, mens den fysiske kroppen, materien, var vitenskapens anliggende».

Ja, Descartes (1596-1650) tenkte et stykke på vei inspirert av Platon mennesket som to adskilte deler, kropp og sjel, mens Bibelen og klassisk kristen tenkning så kropp, sjel og ånd som en helhet det ikke er enkelt å nøste opp forskjeller mellom.

Bjørn Are Davidsen er rådgiver i tankesmien Skaperkraft. (Foto: Simen Sørhaug)

Påstander som støtter egne synspunkter

Dessverre viser Bye hvor lett det er å godta påstander som støtter egne synspunkter. For det er altså en myte fra 1800-tallet at kirken forbød forskning på kropper. Universitetet i Salerno som ikke lå langt fra Roma hadde på Descartes tid gjort disseksjoner for studenter i århundrer. Mondino fra Luzzu (1270-1326) skrev til og med lærebok om det.

I den grad forskere risikerte noe, var det for den ikke helt ubegrunnede mistanken om å ha med spade og trillebår til kirkegården senkvelds

Utfordringen for forskere var i stedet at det før boktrykkerkunsten var umulig å kopiere og dermed etterprøve anatomiske tegninger godt nok. Da Vesalius’ store verk med utførlige tegninger kom ut i 1543, var det uten tegn til pavelig panikk eller bannlysning. Dette var et verk Descartes må ha vært godt kjent med.

Spade og trillebår på kirkegården

Det som likevel var av støy rundt disseksjoner på denne tiden skyldtes at mange familier så se det som lite ønskelig at noen skar i deres kjæres kropper. I den grad forskere risikerte noe, var det for den ikke helt ubegrunnede mistanken om å ha med spade og trillebår til kirkegården senkvelds.

Skal man vise faren ved dualisme i dag, bør man ikke knytte den til antikirkelige myter.