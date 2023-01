Få nyhetsbrev fra Vårt Land. Meld deg på her !

I 2016 døde eritreiske Yemane Teferi på Bømlo etter å ha tilbrakt 24 år av livet sitt på ulike asylmottak. På dagen for hans død, 8. januar, blir det markeringer flere steder i landet. Kravet er en mer human flyktningpolitikk og en bedre situasjon for ureturnerbare asylsøkere.

I årene som har gått har det ikke blitt færre triste historier.

Julaften i campingvogn

Jeg har tidligere fortalt om asylsøkeren Salim Salimis julefeiring i skogen. Dessverre har lite forandret seg for mannen som for to år siden tilbrakte julaften i en campingvogn, ikke langt fra Oslo sentrum.

Salim er fortsatt en skogens mann. Nykløyvd ved er stablet som en beskyttende mur rundt campingvogna som de siste årene har vært hjemmet hans.

Jeg følger den smale stien opp den bratte bakken, det ulendte terrenget er det samme. Men lyset fra bålet er borte, Salim lever i mørke. Han er engstelig og redd. Åtte år uten oppholdstillatelse har satt spor.

Jeg gir Salim to plastsekker som inneholder dyne og liggeunderlag. «Jeg håper du får det litt varmere», sier jeg. «Takk, men jeg har fortsatt et dårlig liv», minner han meg på.

Regimekritiker fra Iran

Salim er redd for å bli kastet ut av landet. Han er regimekritiker og forteller at han i hjemlandet Iran risikerer å bli fengslet. Likevel har han fått flere avslag på sin asylsøknad.

Norske myndigheter mener det er trygt for ham å reise tilbake til Iran, der myndighetene de siste månedene har arrestert 18.000 demonstranter og hvor rundt 480 mennesker er drept, 60 barn inkludert, ifølge organisasjonen Iran Human Rights.

I tillegg til fengselsdommer har demonstranter som har ytret seg mot regimet blitt dømt til døden. 8. desember meldte flere medier at den første demonstranten ble henrettet i Iran, angivelig var hans handlinger en «krig mot Gud».

Salim forteller at vold og overgrep skjer hver eneste dag i Iran, og som kurder er han spesielt utsatt. Han er også bekymret for familie og venner som bor i Kurdistan. «Mange lever utrygt og det er vanskelig å få kontakt», sier Salim, tydelig berørt av det som nå skjer i hjemlandet hans.

Nå leter Salim etter alternativt bosted – nå som kulda har satt seg. Øverst på den lista står en hule eller en grotte i Oslo-området

Ønsker seg en hule

Salim er usikker på hvor lenge han kan bo i husvogna. At noen har kastet stein og knust flere vinduer i vogna gjør ikke situasjonen hans bedre. For sikkerhets skyld har han satt opp det lille teltet sitt i Nordmarka. «Jeg tror det blir jul i teltet i år, men uten et bål å varme meg på», fortalte han meg rett før julehøytida satte inn.

I tillegg leter han etter et alternativt bosted – nå som kulda har satt seg. Øverst på den lista står en hule eller en grotte i Oslo-området.

Salim Salimi i samtale med Erna Solberg høsten 2022.

Salim lever i et av verdens beste land, og mellom noen grantrær kan han skimte byen han bare kan drømme om å få bo i.

Men et godt minne har Salim fra 2022: Etter en demonstrasjon utenfor Stortinget i fjor høst fikk han et kort møte med Erna Solberg. Vi som sto rundt foreviget øyeblikket da Erna stoppet opp og sa noe til Salim vi andre ikke fikk høre.

Men etterpå smilte Salim et av sine sjeldne smil.

