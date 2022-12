Vi er her for å høre på hemmeligheten mange bærer alene

Silje Gudahl trekker fram i en meningsytring, at siden overgrep mot barn er et ubehagelig tema, så unngår de fleste av oss å snakke om det. Dette er et utsagn basert på hva hun selv, dessverre, opplevde som barn. Vi i Nok Oslo erfarer at det har vært en endring siden den gang.

Ja, det er ubehagelig tema å snakke om, men i dag er det flere som arbeider med barn og unge, som orker og våger å stå i de vanskelige samtalene.

Ingard T. Hvalvik er faglig leder i Nok. Oslo. (Nok. Oslo)

Forebyggende arbeid

Nok Oslo er et senter mot incest og overgrep mot barn. Både vi og blant annet Redd Barna, SMISO og Nok-sentrene, er klar over hvor stort samfunnsproblem dette er, og arbeider aktivt ikke bare for å hjelpe de som blir utsatt for overgrep, men også for å forebygge overgrep. Vi oppsøker skoler og helsesektoren, for å undervise voksne i hvordan man kan snakke med barn om overgrep. I det siste blir vi stadig bli kontaktet av helsestasjoner, som vil gi disse brosjyrene til foreldre som kommer med barn for toårskontroll.

Det er ikke bare vi som jobber for å forebygge: 1. desember lanserte Redd Barna to nye filmer om seksuelle overgrep mot gutter, med tilhørende undervisningsopplegg for 5.–7. klasse. Alt er gratis og tilgjengelig på deres nettsider, og selv opptak av hele frokostseminaret har blitt delt og lagt ut. Nok Oslo som var på Kulturhuset, var en liten del av en full sal med voksne, som alle er opptatt av å ta denne vonde samtalen. Vi merker også at vårt arbeid ikke er forgjeves. Det er det mange voksne som jobber med barn, som tar steget med å ta den vonde samtalen.

Nylig har det blitt omtalt at en barnehage viste NRK Supernytt-episode: «Kroppen min eier jeg», som er en del av en norsk animasjonsserie for barn, om grenser og seksuelle overgrep. Etter episoden var det flere barn, som ikke bare forstod hva overgrep var, men som varslet om overgrep som foregikk på barnehagen.

Overgrep i nære relasjoner

For det stemmer at overgrep mot barn er et stort samfunnsproblem, slik Gudahl påpeker. Over 60 prosent av alle overgrep starter før barnet er fylt sju år, og foregår ofte over lengre tid (tall fra årlige undersøkelser Nok Oslo utfører på vegne av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet).

I vår erfaring fra samtaler med voksne, som ble utsatt for overgrep som barn, er overgriper oftest en som barnet stoler på. Det kan være enten gjennom en biologisk relasjon eller ervervet tillit over tid («grooming»). Overgriper kan være mammaen som alltid stiller opp på dugnad, pappaen som alltid kjører til trening, eller den religiøse bestefaren som får besøk hver sommer.

For barnet fremstår da overgriper som «to personer», en utenfor og en innenfor overgrepsrommet.

Å samtale med barn

Så vi forstår at når overgrepsutsatte Gudahl har skrevet Hemmeligheten, blir ulven en slik metafor for forelder som overgriper. Vi vet at mange barn forsøker å fortelle til en de stoler på, men opplever å ikke bli trodd. Incest og seksuelle overgrep skal tales i hjel, derfor heier vi på alle som velger å fortelle sin historie høyt.

Det er mange som har skrevet gode bøker for barn; og vi vil gjerne anbefale bøkene Alle har en bakside og Hvordan lager man en baby?, begge av Anna Fiske. Og Regnbueskogens hemmelighet av Margrethe Salvesen Klippenberg er absolutt å anbefale.

Spesielt nå mot julen, med store familiesammenkomster, er det viktig å både se og lytte til våre barn, og ikke minst tro på hva de forteller oss.

Vi er her

For de som aldri fikk hjelpen som barn, og fortsatt sitter alene med en hemmelighet, så er Nok Oslo et gratis hjelpetilbud, hvor vi er tilgjengelig både fysisk på senteret for samtaler og gruppetilbud. Men du kan også prate med oss via mail, Teams og telefon. Vi er mange, over hele landet, som gjerne vil lytte og hjelpe deg med å bære den tunge hemmeligheten. Ble du utsatt for incest eller overgrep som barn, og ønsker å prate med noen om dette, kan du ta kontakt på post@nokoslo.no eller ringe 23 31 46 50.