Organisering kan sikre likebehandling av ansatte

KIRKELIG ORGANISERING: Marit Halvorsen Hougsnæs og jeg har et felles mål når det gjelder ønsket om å avvikle forskjellsbehandlingen av personer med LHBT+-identitet ved tilsettinger i Den norske kirke. Det er jeg glad for, og jeg har også tidligere fått forståelsen av at dette er KAs standpunkt.