GÅR I FLOKK: Olof Edsinger mener at befolkningen i Sverige har blitt vant til å gjøre og tenke som politikerne sier. Edsinger skriver om svensk debattklima i vår sommerserie om Sverige foran valget i høst. Magdalena Andersson tok over som statsminister i november i fjor, og ankommer her en pressekonferanse sammen med sin ferske regjering. (NTB)