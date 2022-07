TERROREN: «Stalins viktigste redskap i utrenskningene var det hemmelige sovjetiske politi (NKVD). I 1936 utnevnte Stalin Nikolaj Jezjov til ny sjef for NKVD, og de to samarbeidet tett de neste to årene om gjennomføringen av terroren» skriver kronikkforfatteren. Bilde: Josef Stalin (i midten) sammen med Nikolaj Jezjov (til høyre). (Snl)