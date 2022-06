Angrepet utenfor London Pub natt til lørdag ligner et terrorangrep etter IS-oppskrift, et såkalt lavskala angrep med enkle våpen utført av en person mot en folkemengde av sivile. Terrorgruppene IS og Al Qaida har gjentatte ganger oppfordret sine støttespillere til å benytte seg av denne taktikken. Den er populær fordi den er vanskelig å avdekke på forhånd. Den krever ikke mye planlegging og samarbeid for å få gjennom et alvorlig skadeomfang.

Linda Noor, daglig leder i Minotenk (Erlend Berge)

Den forutsetter imidlertid at vedkommende som utfører angrepet er villig til å dø selv under angrepet. Psykisk sykdom, dårlig tilknyting til arbeidsliv, svak økonomi og utenforskap er sårbarhetsfaktorer som gjerne går igjen hos soloterrrorister, som gjennomfører denne type angrep.

Vi vet foreløpig ikke om gjerningsmannen som sto bak det grusomme angrepet som drepte to personer og skadet over tyve, var ideologisk motivert, men PST har offentliggjort at han har vært i deres søkelys for radikalisering og at han sympatiserer med IS, samt har pleiet kontakt med den kjente ekstremisten Arfan Bhatti.

Muslimske ledere har et spesielt ansvar i å jobbe aktivt mot homofobi og homohat blant muslimer — Linda Noor

Utpekt av IS

Skeive er av IS spesifikt utpekt som en gruppe som må drepes. Skeive inngår i deres større fiendebilde av Vesten som moralsk korrumpert. Menneskerettighetsorganisasjoner har rapportert om dusinvis av henrettelser av både menn og kvinner og til og med barn, som har blitt utsatt for beskyldninger om homofili. Henrettelser av angivelig homofile menn, som blir kastet levende fra hustak har blitt filmet og spredt på sosiale medier til skrekk og advarsel. I en propagandavideo sier en IS-kriger: «Hvem skal utdanne dine barn? Det kan være en homofil, en narkodealer eller kanskje en pedofil, vet du. Så det er veldig viktig for deg å beskytte dine barn fra disse dyrene, disse skitne menneskene. Gud sier de er de verste av skapninger.»

Også i Norge har det IS-støttende nettverket Profetens Ummah, gått spesifikt ut mot homofile og Pride. I 2014 opprettet gruppens leder, Ubaydullah Hussain, Facebook-gruppen: Stopp homofile i Oslos gater! *NoGayPride - GayShame*. Gruppen hadde omlag 300 medlemmer, før den ble stengt som følge av masserapportering for hatytringer til Facebook.

Det har vært stille fra det norske ekstreme islamistiske miljøet de siste årene. Mange av deres sentrale skikkelser ble enten drept i Syria eller har sittet fengslet. Men at de ikke er synlige i offentligheten, betyr ikke at de har forsvunnet helt.

I kryssilden

Homohat har som nevnt en stor plass i IS sin ideologi. Det er en fellesnevner hos flere ekstremistiske grupperinger og miljøer. Mange dimensjoner i ekstremisme er kjønnede, og bærer preg av rigide oppfatninger av kjønn og seksualitet. Både ekstremistisk islamisme og høyreekstremisme spiller på forestillinger av visse idealtyper maskulinitet og feminitet. Her er det ikke rom for kjønns- og seksualitetsmangfold. Det oppfattes som en trussel mot samfunnsorden og for de med religiøse referanser: en direkte trussel mot Guds vilje.





Hvor vondt hadde det ikke vært om ingen anerkjente at terrorangrepet på Al-Noor moskeen var et angrep som rammet muslimer — Linda Noor

Ikke-heteroseksuelle og støttespillere av deres rettigheter er legitime mål hos både høyreekstreme og ekstreme islamister. Det ligger også en fellesnevner i motstand mot likestilling og feminisme, og vektlegging av kontroll over kvinner, spesielt kvinners seksualitet. Hos ytre høyre er også ofte muslimer og islam en sentral del av fiendebildet.

For skeive muslimer, medfører det en dobbelt utsatthet. En identitetsposisjon som står i kryssild fra både ytre høyre og ekstreme islamister.

[ Ber Basim Ghozlan ta avstand frå utsegner om at homofili er synd og avvik og bør kureras ]

Skuffet

De ekstreme ytterpunktene skiller seg ut med at de er villige til å bruke vold for å oppnå sine politiske mål. Men holdningene til skeive som finnes hos ekstremister, deles også av et langt større segment av befolkningen. Manglende aksept for homofili er svært utbredt i konservative muslimske miljøer, og muslimfiendtlige holdninger er svært utbredt i majoritetssamfunnet. I år har også den offentlige motstanden mot Pride vært markant større, blant både majoritet og minoritet.

Homofobi og islamofobi som fenomener har mange fellestrekk. Det handler om å nedgradere og dehumanisere en gruppe — Linda Noor

Homofobiens giftige tentakler har funnet hverandre på kryss og tvers. Derfor er solidaritet mellom muslimer og skeive så viktig. Homofobi og islamofobi som fenomener har mange fellestrekk. Det handler om å nedgradere og dehumanisere en gruppe, basert på identitet. Det handler om fordommer og gruppefiendtlighet, og intoleranse for ulikhet. Derfor ble jeg skuffet når de store muslimske organisasjonene i sine første uttalelser etter masseskytingen ikke engang nevnte at volden spesielt rammet skeive og ikke viste sympati for at resten av Pride, inkludert paraden, måtte avlyses som følge av det.

Hvor vondt hadde det ikke vært om ingen anerkjente at terrorangrepet på Al-Noor moskeen i Bærum i 2019 var et angrep som rammet muslimer. Om ingen hadde visst sympati og medfølelse med den frykten angrepet bar med seg i den påfølgende Eid-feiringen. Hva om politiet hadde sagt at hele Eid måtte avlyses?

Muslimske ledere har et ansvar

Selv om ikke alle er enige med alt som moskeene står for, ble det likevel uforbeholdent slått ring om moskeene i tiden etter. Det samme må vi muslimer gjøre for det skeive miljøet. Muslimske ledere har et spesielt ansvar i å jobbe aktivt mot homofobi og homohat blant muslimer, når vi vet det er utbredt og vi vet det ødelegger liv hver eneste dag.

Akkurat som andre ledere i storsamfunnet har et spesielt ansvar i å motarbeide muslimhat og fordommer mot muslimer og antatte muslimer. Et vellykket pluralistisk samfunn er helt avhengig av det.

[ Pastor Erik Andreassen: «Vi må be om tilgivelse for at vi som kirke henviste folk til terapi» ]