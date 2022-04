FOR SENT Å SNU: «Under påskemåltidet virket det som Jesus hadde en forutanelse om hva jeg planla å gjøre. På dette tidspunktet var det for seint for meg å snu; jeg måtte gjennomføre planen, skriver Judas Iskariot. Disippelen velger her å fortelle sin versjon av arrestasjonen som ledet fram til korsfestelsen av Jesus. (Maleri: «Det siste måltid» av Carl Bloch) (Wikimedia Commons / Sarah Gundhus Bøe)