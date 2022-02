Åpne grensene for ukrainske flyktninger!

Russiske styrker angriper Ukraina med full styrke fra fronter på alle sider av landet. Det har også vært luftangrep mot Kyiv. Bombene kan høres i Kyiv og røyken ses langt unna. Vi våkner opp til meldinger om flere døde og forferdelige bilder i mediene. Dette er en bekmørk tid for Europa, og for det ukrainske folk.

Dette er ikke tiden for at Senterpartiet og Emilie Enger Mehl fastholder en streng flyktningpolitikk for å hegne om det norske. Det er krig i Ukraina. Og krigen er der nå.

Regjeringen må gjøre mer enn å fordømme Russlands invasjon

Handling er solidaritet

Regjeringen må gjøre mer enn å fordømme Russlands invasjon. Når demokratiet Ukraina angripes av diktaturet Russland må vi vise at Norge er en trygg havn for ukrainske flyktninger. Men det holder ikke at vi bare er en trygg havn. Handling er solidaritet. Grensene hit må også være åpne. For flyktninger fra Ukraina. Nå.

Vi er bekymret for hvordan Russlands angrep på nabolandet vil ramme sivile og uskyldige barn, kvinner og menn. Norge må være forberedt på å trappe opp vår bistand og støtte til det ukrainske folk. Landet står nå i en humanitær krise der over tre millioner mennesker har behov for humanitær bistand. En eskalering slik vi nå ser kan ramme sivilbefolkningen hardt, og mange mennesker vil trolig måtte legge på flukt.

KrFU står med Ukraina

Dette er våre medmennesker og våre med-europeere. Ukrainere som flykter på grunn av den russiske invasjonen må ønskes velkommen til Norge. Vi har alle et felles ansvar overfor våre medmennesker i Ukraina. Forrige gang det var krig i Europa tok Norge imot flyktninger, det forventer vi at Norge gjør igjen. KrFU står med Ukraina og det ukrainske folk og fordømmer Russlands angrep på det sterkeste!